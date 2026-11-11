Klart: Förre Hammarby-anfallaren lägger av

Aron Johannsson avslutar sin karriär.

Den förre Hammarby-anfallaren blir i stället spelaragent.

”Nu väntar ett nytt kapitel”, skriver han.

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Aron Johannsson har varit klubblös sedan han lämnade isländska Valur under 2025. Nu bekräftar 36-åringen på Instagram att karriären är över.

”Efter alla de här åren inom fotbollen är det dags att officiellt hänga upp mina fotbollsskor. (Även om man måste erkänna att de redan har hängt där ett litet tag!)”, skriver han.

Framöver ska han arbeta som agent på byrån CAA Stellar.

Johannsson spelade i Hammarby mellan 2019 och 2021 och gjorde 15 mål och två assist på 37 matcher. Han har också spelat i bland annat AZ, Werder Bremen och Lech Poznań, och gjorde fyra mål på 19 landskamper för USA.