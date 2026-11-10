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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Häcken och Chelsea

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Häcken tar emot Chelsea på hemmaplan.
Då ställer Häcken och Chelsea upp med följande lag.

Foto: Bildbyrån

Häcken har fått en tuff lottning i Champions League. Nu ställs svenska mästarna mot Chelsea på hemmaplan.

Häcken är i behov av poäng för att kunna ta sig vidare men saknar några nyckelspelare, samtidigt som Chelsea startar med andra-målvakten Livia Peng.

Startelvor:

Häcken: Falk – Rybrink, Luik, Östlund, McBride – Karlsson, Sanvig, Matrianto, Pálmardóttir – Bodin, Ölvestad.

Chelsea: Peng – Bronze, Björn, Buurman – Carpenter, Potter, Walsh, Thompson – Kaptein, Malard, Nüsken,

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