Klart: Gais förlänger med Holmén

Gais har redan börjat tänka framåt.

Under tisdagskvällen kommer beskedet att Göteborgsklubben förlänger med Kevin Holmén.

GAIS-mittfältaren Kevin Holmén har tillbringat större delen av årets säsong vid sidan av planen efter en korsbandsskada. Nu hoppas 24-åringen vara tillbaka i spel under 2027.

Under tisdagen meddelar Gais att klubben och Holmén är överens om en kontraktsförlängning som sträcker sig till 2031. Mittfältarens tidigare avtal löpte ut 2028.

Holmén spelade senast i den allsvenska premiären mot Djurgårdens IF på hemmaplan. Totalt har han noterats för fem mål och tre assist på 37 matcher i den grönsvarta tröjan.

– Jag är otroligt glad över att ha förlängt mitt kontrakt med Gais. För mig var det en självklarhet att fortsatt vara en del av denna resa som klubben är på framöver. Jag ser otroligt mycket fram emot att kliva ut på Gamla Ullevi igen framför er. Vi ses nästa år, säger 24-åringen på klubbens hemsida.

Även klubbens tekniske direktör Magnus Sköldmark är nöjd med förlängningen.

– Han har gjort ett extremt bra jobb under sin rehabiliteringsperiod och ser väldigt stark ut. Kevin är en fantastisk representant för Gais, både som person och fotbollsspelare, och vi ser fram emot att ha honom tillbaka på planen där hans påverkan på vårt sätt att spela är stor. Han kommer att bli en viktig faktor för oss under nästa år och de kommande åren.