Uppgifter: Spricka mellan Mbappé och Zidane

Relationen mellan Kylian Mbappé och Frankrikes förbundskapten Zinédine Zidane har knakat, enligt uppgifter.

Det började när Zidane flyttade ut lagkaptenen på vänsterkanten.

Dagen före matchen mot Italien tränade Mbappé inte med laget.

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Enligt L’Équipe är relationen mellan Zinédine Zidane och Kylian Mbappé långt ifrån lika god som den lagkaptenen hade med Didier Deschamps.

Problemen ska ha börjat under samlingen i september, Zidanes första som förbundskapten. Då flyttade han Mbappé, som blev bästa målskytt i VM i somras, från mitten ut till vänsterkanten för att ge plats åt Ousmane Dembélé centralt. Enligt tidningen kan beslutet ha uppfattats som en degradering för Mbappé och en befordran för Dembélé.

Zidane ska nu vilja reparera förhållandet till sin lagkapten under de kommande dagarna. Samtidigt kommer nya oroande uppgifter. Enligt Onda Cero-journalisten Alberto Pereiro deltog Mbappé inte i landslagets träning på onsdagen. Det ska handla om en känning, och han ska vara under fysioterapeuternas tillsyn tills laget flyger till Italien i kväll.

Det är inte första gången stämningen i det franska landslaget ifrågasätts. För ungefär två månader sedan blev det ett ordkrig mellan Mbappé och Ousmane Dembélé. Mbappé hade beskrivit sig själv som ”den utvalde”, en spelare som tog sig direkt till toppen. Något Dembélé kommenterade.

– Jag stod alltid längst bak i kön och jobbade hårt. Under hela min karriär sa jag aldrig ett ord, men jag jobbade mycket. Jag var aldrig den utvalde spelaren, men jag jobbade hårt, och förra året belönades jag för en fantastisk säsong med Paris Saint-Germain, sa han i oktober.