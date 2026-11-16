Klart: Hammarby hämtar ny chefsscout

Hammarby har anställt dansken Herekol Tanrisever som ny chefsscout.

37-åringen kommer från FC Nordsjälland och börjar redan i dag.

”En oerhört fin rekrytering som jag är väldigt stolt över”, säger sportchefen Mikael Hjelmberg.

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Hammarby IF har stått utan en formellt ansvarig för scoutingen sedan i våras. Nu är tjänsten tillsatt, och dansken Herekol Tanrisever ska leda och utveckla klubbens scoutingverksamhet.

Tanrisever kommer närmast från FC Nordsjälland, där han i nästan tre år har varit ansvarig för scoutingen på ungdomssidan. Tidigare har han scoutat för ungdomsverksamheterna i FC Köpenhamn och Ajax.

”Det är en oerhört fin rekrytering som jag är väldigt stolt över. Herekol har internationell erfarenhet från både Nederländerna och Danmark där han har arbetat med scouting, rekrytering och uppbyggnad av scoutingorganisationer på ett imponerande sätt. Han har ett stort kontaktnät och har en tydlig styrka i att kombinera livescouting med datainformerad scouting”, säger sportchefen Mikael Hjelmberg på klubbens hemsida, och fortsätter:

”Som person besitter han en ödmjukhet i kombination med att han arbetar väldigt hårt. Jag är helt övertygad om att han kommer leda vårt scoutingarbete på ett fantastiskt sätt.”

I Bajen får Tanrisever ansvar för hela scoutingorganisationen, men han ska främst arbeta med A-laget och Hammarby Talang FF.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att jobba för Hammarby och vara en del av en väldigt stark organisation med goda värderingar. Jag hoppas kunna använda mig av de erfarenheter jag gjort i de andra klubbar jag jobbat för och bidra med min expertis inom scouting i mitt arbete här”, säger Tanrisever.