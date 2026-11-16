McKennie svarar på United-ryktena

Manchester United-ryktena kring Weston McKennie har fått honom att prata.

Juventusmittfältaren har förts fram som en av Mauricio Pochettinos önskevärvningar.

– Man vet aldrig vad som pågår i tränarnas huvuden, säger han.

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Uppgifterna om att Manchester United vill värva Weston McKennie fortsätter. Enligt La Gazzetta dello Sport vill nye tränaren Mauricio Pochettino ta med sig mittfältaren från Juventus till Old Trafford. De två känner varandra från USA:s landslag, där Pochettino är kvar som förbundskapten tills vidare.

Nu har McKennie själv kommenterat ryktena.

– Det är en möjlighet, vi har många killar i laget som står inför flyttar inom det kommande året. Så det är oundvikligt (att det blir rykten), men man vet aldrig vad som pågår i tränarnas huvuden, säger McKennie till journalisten Tom Bogert, och fortsätter:

– Men man kan se att killar härifrån pratas om i samband med Manchester United.

Juventus förlängde nyligen 28-åringens kontrakt till juni 2030, och enligt Gazzetta krävs ett ”monstruöst” bud för att klubben ska sälja.