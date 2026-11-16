Oro i Blågult – Nygren missade träningen inför Polen

Benjamin Nygren missade måndagens landslagsträning på grund av en känning.

Han följer med till Polen, men det är oklart om han blir spelklar till tisdagens match.

”De följer honom medicinskt”, säger pressansvariga Petra Thorén.

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Sverige säkrade gruppsegern i B-divisionen i Nations League med 3–2 mot Bosnien och Hercegovina i lördags. På tisdag avslutas gruppspelet borta mot Polen i Wrocław.

När Blågult hade sin sista träning i Solna på måndagen var dock Benjamin Nygren inte med. Enligt landslaget har Celtic-spelaren en känning och körde i stället ett individuellt upplägg.

25-åringen åker med till Polen, men det är oklart om han kan spela.

– Jag har inte fått så mycket mer information. Det är en och en halv dag kvar, och de följer honom medicinskt och ser vilket håll det lutar. Graham (Potter, förbundskapten) vet kanske mer i kväll, säger pressansvariga Petra Thorén enligt Fotbollskanalen.

Ingen ytterligare spelare ska lämna truppen.

– Nej, alla ska med till Polen. Det är ingen som har klivit av efter helgen. Tanken är att alla ska åka med, säger Thorén.

Sedan tidigare har Lech Poznań-yttern Patrik Wålemark lämnat samlingen med en skada, och Union SG:s Besfort Zeneli tvingades lämna återbud kort efter att han blivit uttagen.