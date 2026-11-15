Ronaldinho gjorde comeback efter elva år

Brasilien-legendaren Ronaldinho är tillbaka på planen efter elva år borta.

46-åringen startade för Ravenna i Serie C och spelade hela första halvlek.

Han var dessutom med i anfallet som ledde fram till matchens första mål.

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Många trodde att det bara var ett marknadsföringsjippo. Men på söndagskvällen stod Ronaldinho i startelvan när Ravenna tog emot Forlì i Serie C:s fjortonde omgång.

Det blev den mest sedda matchen i seriens historia, och derbyt visades till och med på en av storbildsskärmarna på Times Square i New York.

Enligt Opta var det Ronaldinhos första tävlingsmatch på elva år och 50 dagar. Senast han spelade var den 26 september 2015 med Fluminense, och nu är han 46 år och 239 dagar gammal.

Tränaren Andrea Mandorlini spelade honom som falsk vänsterytter i en 4-3-3, och planen var att han skulle spela 30 minuter. Det blev i stället hela första halvlek.

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Starten var trög, och Ronaldinho fick sin första bollkontakt först i sjätte minuten, då han slog en hörna. I den 36:e minuten var han med i anfallet som slutade med att Giulio Donati sköt in 1–0 med ett hårt, lågt skott utanför straffområdet.

När han gick av i halvtid fick han stående ovationer från publiken på Stadio Bruno Benelli.

På läktaren fanns också hans gamla lagkamrater från Milan och Brasilien, Dida och Serginho.

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– Stämningen är fantastisk. Han förtjänar allt det här, för han var en fantastisk spelare som kunde underhålla oss. Och tack vare sin passion för livet var han också en inspirationskälla för oss, hans lagkamrater, säger Dida till Sky Sport.

Dida höll också med om Neymars ord om att Ronaldinho är fotbollshistoriens största underhållare.

– Han har rätt! Jag tycker precis som han, säger Dida.

Matchen slutade 2–0 till Ravenna.