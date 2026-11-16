Uppgifter: Hammarby värvar ivoriansk talang

Hammarby fortsätter att hämta talanger från Elfenbenskusten, enligt uppgifter.

Den 17-årige mittbacken Mederic Obli Kouamé ska vara klar för klubben.

Han har tidigare kopplats ihop med flera europeiska storklubbar.

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Enligt Sportbladet har Hammarby gjort klart med mittbacken Mederic Obli Kouamé, som kommer från FC Mouna i Elfenbenskusten.

Obli Kouamé provtränade med Bajen under våren, och nu ska affären vara klar. Han väntas ansluta när han fyller 18 i december.

Mittbacken har tidigare uppgetts vara jagad av klubbar som Benfica, Barcelona, Marseille och Atalanta.