Klart: Datumen för kvalet till allsvenskan

Kvalet till allsvenskan och superettan startar den 21 november.

Östersund och Varberg gör först upp om chansen att gå upp.

Vinnaren möter allsvenskans fjortonde lag i december.

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Kvalet till allsvenskan spelas i två omgångar i år. Först möts Varbergs BoIS och Östersunds FK, som slutade trea och fyra i superettan, i ett dubbelmöte. Vinnaren går vidare till ett nytt dubbelmöte mot laget som slutar på 14:e plats i allsvenskan.

Vem det blir är långt ifrån avgjort. Med två omgångar kvar har Degerfors, Örgryte och Halmstad alla 20 poäng. Degerfors ligger just nu på kvalplatsen tack vare bättre målskillnad, och närmast ovanför ligger Kalmar FF på 26 poäng.

I superettan är det redan klart att IFK Norrköping och Falkenbergs FF går upp direkt, medan IK Brage och GIF Sundsvall åker ur. Örebro SK och Norrby IF, som slutade 13:e och 14:e, får kvala mot Enköpings SK och Lunds BK från ettan.

Kval till allsvenskan, omgång 1:

Östersunds FK – Varbergs BoIS (21/11)

Varbergs BoIS – Östersunds FK (28/11)

Kval till allsvenskan, omgång 2:

Östersunds FK/Varbergs BoIS – Lag 14 i allsvenskan (3/12)

Lag 14 i allsvenskan – Östersunds FK/Varbergs BoIS (6/12)

Kval till superettan:

Enköpings SK – Örebro SK (21/11)

Lunds BK – Norrby IF (21/11)

Örebro SK – Enköpings SK (28/11)

Norrby IF – Lunds BK (28/11)