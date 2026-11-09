Uppgifter: Ex-AIK-tränarens ersättare klar – svensken valdes bort

Jens Gustafsson var en av kandidaterna att ta över efter Bartosz Grzelak i Cracovia.

Men den polska klubben har valt en annan tränare, enligt uppgifter.

Därmed blir Häcken-tränaren kvar.

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Cracovia sparkade nyligen den förre AIK-tränaren Bartosz Grzelak. Enligt polska Meczyki var Häckens Jens Gustafsson och den klubblöse serben Aleksandar Vuković de hetaste kandidaterna att ta över.

Nu ska klubben ha bestämt sig, och enligt Meczyki blir det Vuković.

Han tar över ett lag i kris. Efter 14 omgångar har Cracovia tolv poäng, lika många som Raków Częstochowa på nedflyttningsplats.