Inför matchen: Brighton–Brentford

Brighton tar emot Brentford på American Express Stadium i Premier League.

Avspark sker söndagen den 8 november 2026 klockan 15.00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Brighton–Brentford: Matchöversikt

Brighton välkomnar Brentford till American Express Stadium i den tionde omgången av Premier League. Båda klubbarna har fått en imponerande start på säsongen 2026/27.

Fabian Hürzelers lag har överraskat positivt och samlat ihop 19 poäng på de nio inledande matcherna. Det har tagit laget upp till tredje plats i tabellen. Framför allt har Brighton imponerat offensivt. Laget har gjort hela 24 mål, vilket är bäst i ligan.

Hemmalaget kommer till matchen med stort självförtroende efter en imponerande 1–0-seger borta mot Manchester City. Dessförinnan besegrade Brighton Arsenal med 3–0. Därmed har laget redan slagit båda klubbarna som slutade etta och tvåa i förra säsongens Premier League.

Även hos Brentford är stämningen positiv. Keith Andrews lag ligger på sjätte plats med 14 poäng och har endast förlorat en ligamatch den här säsongen.

The Bees hittade tillbaka till vinnarspåret förra helgen genom en 2–0-seger på hemmaplan mot Nottingham Forest. Därmed bröts en svit på fyra matcher utan seger i alla tävlingar.

Taktisk analys – vad kan vi förvänta oss?

Båda klubbarna har visat upp stora offensiva kvaliteter den här säsongen. Däremot skiljer sig lagens spelstilar och förutsättningarna inför söndagens möte.

Brighton har etablerat sig som Premier Leagues målgladaste lag med 24 fullträffar på nio matcher. Det innebär ett snitt på 2,67 mål per match, en markant förbättring jämfört med förra säsongens 1,37 mål per match.

Fabian Hürzelers lag har skapat målchanser motsvarande 17,23 förväntade mål (xG). Det understryker lagets förmåga att skapa farliga målchanser, samtidigt som effektiviteten framför mål har varit exceptionellt hög.

Brentford har samtidigt utvecklats till ett av ligans mest effektiva offensiva lag under Keith Andrews ledning. The Bees har gjort 16 mål på ett xG-värde på 14,04. Endast tre Premier League-lag har gjort fler mål.

Det väntas bli en underhållande taktisk kamp. Brighton lär försöka styra spelet genom stort bollinnehav och utnyttja ytor med hjälp av sina offensiva mittfältare. Brentford har å andra sidan kvaliteten för att hota genom kontringar, omställningar och fasta situationer.

En viktig faktor kan bli skillnaden i förberedelsetid. Brighton har ytterligare fysisk belastning efter veckans Conference League-spel, medan Brentford inte behöver ta hänsyn till något Europaspel.

Det övertaget kan bli betydelsefullt mot ett Brighton som haft ett intensivt matchschema den senaste tiden. Segern borta mot Manchester City visade att laget kan hantera tröttheten, men att hålla samma intensitet i ytterligare 90 minuter blir en utmaning.

För Brentford handlar mycket om att behålla sin defensiva organisation och samtidigt utnyttja möjligheterna i omställningsspelet. The Bees har spelat oavgjort i samtliga fyra bortamatcher i Premier League den här säsongen, vilket tyder på att laget är svårslaget på resande fot.

Inbördes möten

Historiskt sett har Brighton ett litet övertag i mötena mellan klubbarna. Lagen har ställts mot varandra vid 84 tillfällen. The Seagulls har vunnit 37 matcher, medan Brentford har 30 segrar. Resterande 17 möten har slutat oavgjort.

De senaste mötena har också talat till Brightons fördel. Klubben vann båda Premier League-matcherna under säsongen 2025/26.

Det senaste mötet spelades i februari 2026, då Brighton tog en imponerande 2–0-seger på bortaplan. Diego Gómez och Danny Welbeck stod för målen när The Seagulls fullbordade en ligadubbel mot Brentford.

Tidigare under samma säsong hade Brighton vunnit med 2–1 på American Express Stadium, vilket ytterligare visade lagets förmåga att besegra Brentford.

Ser man till de fem senaste inbördes mötena har matcherna däremot varit relativt jämna. Brighton har vunnit två gånger, Brentford en gång och resterande två matcher har slutat mållöst.

Intressant nog har båda lagen gjort mål i endast en av de fem senaste matcherna. Dessa möten har haft ett snitt på 2,2 mål per match.

Brighton–Brentford: Truppnyheter och förväntade startelvor

Brighton har flera frågetecken i truppen när Fabian Hürzeler försöker balansera kraven från både inhemska matcher och Europaspel. Hemmalaget har haft skadeproblem på flera viktiga offensiva och defensiva spelare, samtidigt som ytterligare osäkerhet kring spelarnas fysiska status kan begränsa alternativen.

Det intensiva matchschemat har försvårat situationen ytterligare, inte minst efter en period med fem raka bortamatcher. Att nu återvända till American Express Stadium innebär en lättnad, men laget behöver fortsätta leverera offensivt på samma höga nivå.

För Brentford ser situationen något ljusare ut. Keith Andrews lag har haft ett mindre intensivt spelschema och får dessutom tillbaka en viktig mittfältare efter avstängning.

Trots det saknas fortfarande flera spelare på grund av skador. Gästerna behöver därför behålla den defensiva organisation som har hjälpt laget att undvika förlust i samtliga fyra bortamatcher i ligan den här säsongen.

Båda tränarna står inför viktiga beslut. Brightons offensiva styrka och Brentfords förmåga att stå emot motståndet väntas få stor betydelse för matchbilden.

Brighton: Truppstatus och förväntad startelva

Hemmalaget går in i matchen utan flera viktiga spelare när de försöker förlänga sin imponerande start på Premier League-säsongen.

Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Zadok Yohanna och Evan Ferguson saknas samtliga på grund av skador. Det innebär att Fabian Hürzelers offensiva alternativ blir färre.

Pascal Struijk och Femi Azeez har också fysiska problem och väntas inte komma till spel. Ferdi Kadıoğlu utvärderas däremot fortfarande inför avspark.

Frånvaron innebär en utmaning för Brighton, särskilt med tanke på lagets deltagande i Conference League och det intensiva matchschemat den senaste tiden.

Förväntad startelva, Brighton (4–2–3–1): En offensivt inriktad formation som bygger på att kontrollera bollinnehavet och skapa möjligheter genom mittfältet. Kostoulas väntas leda anfallet, understödd av offensiva spelare som ska hitta ytor mellan motståndarnas lagdelar.

Verbruggen – Costinha, Vušković, Dunk, Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.

Brentford: Truppstatus och förväntad startelva

Gästerna reser till Brighton med en relativt intakt trupp, även om flera spelare fortsatt saknas på grund av skador.

Kaye Furo, Rico Henry och Fábio Carvalho är borta, medan Antoni Milambo fortfarande utvärderas och inte väntas komma till spel.

Det finns dock positiva besked för Keith Andrews. Yehor Yarmoliuk är tillbaka efter att ha avtjänat sin tre matcher långa avstängning.

Mittfältaren fick ett direkt rött kort i Brentfords 1–2-förlust på hemmaplan mot Liverpool. I den matchen hade The Bees inledningsvis tagit ledningen innan laget reducerades till tio spelare.

Yarmoliuks återkomst ger Andrews ytterligare alternativ centralt på mittfältet när Brentford försöker förlänga sin obesegrade svit på bortaplan.

Förväntad startelva, Brentford (4–2–3–1): En balanserad formation som ska ge defensiv stabilitet och samtidigt låta de offensiva spelarna utnyttja ytor i omställningsspelet. Thiago väntas fungera som lagets offensiva uppspelspunkt.

Kelleher – Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter – Yarmoliuk, Janelt – Ouattara, Jensen, Schade – Thiago.

Superdatorns prognos: Brighton–Brentford

Brighton har överträffat förväntningarna med 19 poäng på nio matcher. Lagets imponerande offensiva prestationer har dessutom etablerat klubben som ett av Premier Leagues farligaste lag.

Brentford kommer samtidigt till matchen med ett facit som visar att laget blir svårt att besegra. Keith Andrews lag har endast förlorat en gång i Premier League den här säsongen och är fortfarande obesegrat på bortaplan.

Den taktiska nyckeln blir om Brighton kan omsätta sitt offensiva övertag i mål mot ett motstånd som gång på gång har lyckats frustrera sina motståndare på bortaplan.

Spelare som Charalampos Kostoulas och Diego Gómez har offensiva kvaliteter för att skapa problem, medan Brentford kommer att förlita sig på Igor Thiago och Kevin Schade för att hota åt andra hållet.

Du kan läsa mer om Brighton–Brentford här. Där hittar du även ytterligare information om truppnyheter och förväntade startelvor.

20 000 simuleringar: Här är vinnaren

Vår superdator BETSiE har genomfört 20 000 simuleringar av matchen för att ta fram en så träffsäker prognos som möjligt. Modellen tar hänsyn till en rad olika faktorer när den beräknar det potentiella slutresultatet.

Den analyserar lagens aktuella form, historiska prestationer samt offensiva och defensiva styrkor. Även hemmaplansfördel, spelarkvalitet och underliggande statistiska nyckeltal vägs in i beräkningarna.

De förväntade målen talar till Brightons fördel. Hemmalaget väntas göra 1,70 mål, jämfört med Brentfords 1,10. Det ger ett sammanlagt förväntat målsnitt på 2,80 mål, vilket talar för en jämn match med målchanser åt båda håll.

Brightons offensiva styrka är en viktig faktor bakom lagets högre prognos. The Seagulls har gjort 24 mål på nio Premier League-matcher, vilket ger ett snitt på 2,67 mål per match. Laget har därmed överträffat sitt förväntade målvärde på 17,23 xG med god marginal.

Även hemmastatistiken väger tungt. Fabian Hürzelers lag har tagit tio poäng av tolv möjliga på American Express Stadium och är fortfarande obesegrat inför sina egna supportrar.

Brentfords förväntade målsnitt på 1,10 visar dock att gästerna har goda möjligheter att bidra offensivt.

Det sammanlagda målsnittet på 2,80 pekar också mot en underhållande match. Brighton har gjort minst två mål i fem av sina sex hemmamatcher i alla tävlingar. Samtidigt har båda lagen gjort mål i var och en av Brentfords fyra bortamatcher i Premier League.

Simuleringarna pekar därmed på att Brighton kommer att skapa fler offensiva möjligheter. Brentfords motståndskraft och offensiva kvalitet kan dock hindra hemmalaget från att få en bekväm eftermiddag.

Modellen håller i slutändan Brighton som favorit när det gäller förväntade mål. Lagets starka offensiva produktion och hemmafördel är de främsta anledningarna till att The Seagulls väntas styra matchbilden.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.