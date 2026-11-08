TV-guide: Så ser du Sunderland mot Chelsea

Söndagen den 8 november tar Sunderland emot Chelsea i Premier League.

Här är uppgifterna du behöver veta inför matchen.

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Sunderland–Chelsea spelas på Stadium of Light med avspark klockan 15.00 svensk tid. För dig som vill följa matchen är Viaplay Sweden och V Sport Football de svenska TV-alternativen.

Arena: Stadium of Light, Sunderland

Stadium of Light, Sunderland Datum: Söndag 8 november

Söndag 8 november Avspark: Kl. 15.00 svensk tid

Kl. 15.00 svensk tid TV: Viaplay Sweden och V Sport Football

På vilken kanal sänds Sunderland mot Chelsea?

Matchen visas på svensk TV via Viaplay Sweden och V Sport Football.

Sunderland mot Chelsea – vad kan man förvänta sig?

Sunderland kommer från en hemmaförlust med 0–2 mot Dinamo Zagreb i Europa League torsdagen den 5 november. På söndag får laget chansen att svara på den besvikelsen inför hemmapubliken.

Chelsea har ett bättre resultat i ryggen. Senast blev det seger med 2–0 hemma mot Manchester United i Premier League den 31 oktober.

Det senaste inbördes mötet slutade däremot med seger för Sunderland, som vann med 2–1 hemma mot Chelsea den 24 maj. Sunderland har alltså ett färskt positivt resultat mot just söndagens motståndare att luta sig mot, även om det återstår att se om laget kan upprepa det.

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