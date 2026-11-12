Smällen: Wålemark lämnar Blågult – är skadad

Patrik Wålemark, 25, lämnar landslagssamligen.

Han är skadad och kommer därmed inte kunna spela.

Det meddelar Svenska Fotbollförbundet under torsdagen.

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Patrik Wålemark imponerade under landslagssamlingarna i september och oktober. Nu tvingas han däremot lämna återbud till de kommande matcherna.

Den offensive spelaren har ådragit sig en skada som stoppar honom från spel mot Bosnien-Hercegovina på lördag och Polen på tisdag. Det meddelar Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Wålemarks klubblag Lech Poznan uppger att 25-åringen kommer att lämna landslagssamlingen och inom kort genomgå undersökningar för att fastställa skadans omfattning.

Det är därmed det andra skadeavbräcket för förbundskapten Graham Potter inför matcherna. Sedan tidigare har Besfort Zeneli tvingats lämna återbud på grund av en skada. Landslaget har ännu inte meddelat om någon ersättare kommer att kallas in.