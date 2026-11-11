Uppgifter: USA spanar på Guardiola

USA:s fotbollsförbund kan vara på väg mot en riktig tränarbomb.

Enligt uppgifter är Pep Guardiola ett av namnen till att ta över som ny förbundskapten.

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Under de senaste dagarna har USA:s förbundskapten Mauricio Pochettino pekats ut som favoritkandidat till att ta över Manchester United. Uppgifterna har rapporterats av flera medier, med The Athletic i spetsen.

Samma sajt uppger också att USA:s fotbollsförbund redan har siktet inställt på en potentiell ersättare om argentinaren lämnar för den engelska storklubben: Pep Guardiola. Enligt The Athletic är den spanske tränaren förbundets främsta mål. Det ska redan ha förts interna samtal om Guardiola som en tänkbar efterträdare, och han uppges dessutom ha haft kontakt med förbundet tidigare samt visat ett långvarigt intresse för att arbeta i USA.

Guardiola lämnade Manchester City efter förra säsongen och har sedan dess varit utan tränaruppdrag. Han uppges nyligen ha tackat nej till att ta över Italiens landslag med motiveringen att han vill vila och njuta av sin ledighet.