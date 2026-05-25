Klart: IFK Göteborg lånar ut målvaktstalang genom samarbete

IFK Göteborg lånar ut målvakten Alexander Carlsson, 19.

Falkenbergs FF och IFK Göteborg har inlett ett fotbollsutvecklande föreningssamarbete och den första som får möjlighet att representera båda klubbarna är Alexander Carlsson, 19. Samarbetet gör det möjligt för målvakten att representera båda klubbarna.

Carlsson gjorde tävlingsdebut för Göteborgsklubben i mars i år när Degerfors stod för motståndet.