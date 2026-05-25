Första orden efter VM-missen: ”Kämpar varje dag”

Dejan Kulusevski togs inte ut i Sveriges VM-trupp.

Nu öppnar han, för första gången, upp om sina tankar.

”Inte det året jag förväntade mig”, skriver Spurs-spelaren på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Han har inte spelat fotboll sedan maj månad förra året.

Dejan Kulusevskis tid borta från fotbollsplanen har varit lång och mödosam. Rehabiliteringen har inte heller gått som svensken hade planerat, då han har åkt på flera bakslag.

Det ledde i sin tur till att Tottenham-spelaren inte togs ut i den trupp som kommer att representera Sverige i sommarens VM. Dagen efter det att ”Spurs” säkrade kontraktet i Premier League talar nu Kulusevski ut om hur det senaste året har varit.

”Jag kommer få göra det jag älskar mest”

”Om du var Gud och kunde drömma om vilket liv du ville, skulle du börja med det mest extatiska äventyret. Men till slut skulle du längta efter en överraskning, längta efter ovisshet. Du skulle drömma drömmen om att inte veta vad som händer sen – och det är den drömmen du lever just nu”, skriver han i ett Instagram-inlägg.

Vad gäller drömmen om fotboll lever den i allra högsta grad, meddelar Kulusevski.

”Inte det året jag förväntade mig, men jag fortsätter att kämpa varje dag och håller fast vid ögonblicket då jag kommer få göra det jag älskar mest”.

Det svenska landslaget inleder sitt spel i VM med att möta Tunisien den 15 maj. Därefter väntar Nederländerna och Japan.

