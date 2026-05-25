Bardghji uttagen i ”Årets lag av besvikelser”

Roony Bardghji bedöms ha underpresterat.

Nu har Marca tagit ut honom i ”Årets lag av besvikelser”.

I fjol anslöt Roony Bardghji från FC Köpenhamn till storklubben FC Barcelona. Redan under hans första har svensken vunnit La Liga och stått för 28 framträdanden i klubben.

Han står noterad för två mål och fyra assist men trots det så anser tidningen Marca att svensken har underpresterat. Tidningen har tagit ut honom i ”Årets lag av besvikelser”, som tas ut varje år.

Roony Bardghji blev inte uttagen i Graham Potters VM-trupp.