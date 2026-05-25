Uppgifter: Zlatan anställer klubbens nästa sportchef och tränare

Milan kan tappa flera anställda i organisationen.

Nu uppger transferjournalisten Nicolo Schira att Zlatan Ibrahimovic ska anställa ny sportchef och tränare.

Zlatan Ibrahimoivc agerar rådgivare till ägaren Redbird Capital man hans roll var varit på tapeten den senaste tiden.

Nu ser det ut som att han kommer få större ansvar i Milan, det uppger italienska medier. Transfersajten gianlucadimarzio.com uppger att det kan bi stora förändringar i organisationen i följd av missat Champions Leauge-spel.

Samtidigt kommer Zlatan Ibrahimovic ansvara för att tillsätta Milans nästa tränare och sportchef, det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

Enligt uppgifterna har ägaren Gerry Cardinale utsett Zlatan Ibrahimović till frontfigur för AC Milans nya sportsliga satsning.

