Hyllar Graham Potters insats: ”Ger en massa energi”

Graham Potter tog ett sargat svenskt landslag till VM i Nordamerika.

Landslagschefen Kim Källström är stolt över att ha engelsmannen som förbundskapten.

Jon Dahl Tomasson skrev in sig i historieböckerna när han som första svenska förbundskaptenen någonsin fick sparken i höstas. Hans ersättare Graham Potter plockade ihop bitarna av danskens bygge och tog Blågult hela vägen till VM.

Som fotbollschef har Kim Källström varit en del av hela processen. Den tidigare landslagsmittfältaren snålar inte med lovorden över Sveriges engelska förbundskapten, som han menar har en enande kraft i den blågula truppen.

– Han har en aura och en personlighet som smittar av sig. Man känner att alla sluter upp. Vi hamnade i en dålig situation och så kommer det in en ny person med massa energi och kunskaper, säger Källström i Viaplays program TikiTaka.

– Han är ju varit med i den svenska fotbollsmyllan mer än många svenska elittränare, och tagit sig hela vägen till Premier League. Han har en otroligt erfarenhet som han tar med sig in.

Efter förlusten mot Kosovo på Gamla Ullevi fick Potters företrädare Jon Dahl Tomasson sparken. Men även spelartruppen fick utstå en hel del kritik, främst riktade mot vad som uppfattades som en loj inställning.

– Man tror lätt att spelarna inte bryr sig när det ger dåligt, men jag kan garantera att det gör dem. Men Graham har fått gruppen att sluta sig kring det här. Fotboll är väldigt mycket energi och engagemang. Det kommer oftast före strategi och staktik, särkilt i landslagsfotbollen, menar Källström.

Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm den 27 maj. Landslaget har två träningsmatcher inbokade mot Norge respektive Grekland innan avresan till Nordamerika.