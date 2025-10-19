Klart: IFK Värnamo åker ur allsvenskan

Man har inte gått en lätt säsong till mötes.

Nu står det klart att IFK Värnamo åker ur allsvenskan.

Detta efter att man spelat lika mot Brommapojkarna under söndagen.

Foto: Bildbyrån

Victor Lind såg ut att ta med sig alla tre poäng för Brommapojkarna mot IFK Värnamo under söndagen. Detta då han tog ledningen för BP med sex ordinarie minuter kvar att spela.

I den sista minuten skulle dock Värnamo-anfallaren Marcus Antonsson kvittera matchen och på så vis rädda en poäng för smålänningarna.

Det räckte dock inte till för att kunna fortsätta att drömma om allsvenskan. Nu står det nämligen helt klart att man är degraderade till superettan.

Just nu har Värnamo nio poäng upp till Öster på kvalplats och kan teoretiskt ta ikapp försprånget. Däremot möts Öster och Degerfors i nästa omgång vilket innebär att något av de lagen kommer att nå 26 poäng. Därmed är drömmen över för Värnamo, som endast kan komma upp i 25 poäng.

Sedan IFK Värnamo vann superettan år 2021 har man slutat på en tionde- femte- och 14:e-plats i allsvenskan. Förra året lyckades man kvala sig kvar i allsvenskan mot Landskrona Bois.