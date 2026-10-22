Klart: Lundkvist förlänger med Häcken – ”Vill vinna något igen”

Adam Lundkvist stannar i BK Häcken.

Vänsterbacken har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

– Jag är jättetaggad på framtiden, säger han.

Foto: Bildbyrån

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Adam Lundkvist hade ett kontrakt som gick ut efter säsongen, men nu har den 32-årige vänsterbacken skrivit på ett nytt avtal med BK Häcken som gäller till och med 2028.

– Jag är jättetaggad på framtiden och jätteglad över att få chansen att vara kvar och spela i två år till. Jag tycker att vi har något stort på gång och känner verkligen att jag fortfarande utvecklas av att vara här, säger Lundkvist på klubbens hemsida.

Han kom tillbaka till svensk fotboll i januari 2024 efter fem och ett halvt år i MLS med Houston Dynamo och Austin FC. Sedan dess har han spelat 125 matcher för Häcken och har två mål och elva assist.

Lundkvist säger att gemenskapen i klubben var avgörande för beslutet.

– Jag är en småstadskille i grunden, och familjekänslan som finns i BK Häcken är det viktigaste för mig. Familjen trivs bra i Göteborg också. Jag gillar ”viben” här.

Foto: Bildbyrån

Även fotbollschefen Martin Ericsson är nöjd.

– Adam har varit en av ryggradsspelarna i backlinjen under de senaste säsongerna. Han är en spelare och person som både på och utanför planen naturligt driver sig själv och sina medspelare.

Nu siktar Lundkvist på titlar.

– Jag vill verkligen vinna något igen och fortsätta fira tillsammans med alla supportrar.