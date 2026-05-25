Uppgifter: Hakimi väntas inte starta CL-finalen

Paris Saint-Germain ser ut att få klara sig utan Achraf Hakimi i startelvan när Champions League-finalen spelas mot Arsenal på lördag.

Enligt franska uppgifter är högerbacken fortfarande inte återställd från sin skada.

Foto: Bildbyrån

På lördag avgörs årets största klubbmatch när Paris Saint-Germain och Arsenal möts i Champions League-finalen. Inför den avgörande drabbningen brottas PSG med skadebekymmer på flera nyckelspelare.

Enligt den franska tidningen L’Équipe deltog varken Achraf Hakimi eller Ousmane Dembélé i lagets interna träningsmatch under helgen. För Dembélé finns fortfarande förhoppningar om spel från start, men situationen kring Hakimi beskrivs som betydligt mer osäker.

Den marockanske landslagsbacken har inte spelat sedan semifinalmötet med Bayern München i slutet av april, där han ådrog sig en lårskada. Uppgifter gör gällande att 27-åringen ännu inte tränar fullt med resten av truppen.