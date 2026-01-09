Klart: Malmö FF säkrar upp 18-årig talang

Malmö FF säkrar upp 18-årige Antonio Palac.

Denna fredag meddelar MFF att man skrivit A-lagskontrakt med mittfältaren.

– Det känns alltid lite extra kul att skriva ett första A-kontrakt med en spelare som gått hela vägen från fotbollsskolan, säger fotbollschef Daniel Andersson.

Foto: Bildbyrån

18-årige Antonio Palac har representerat Malmö FF under hela sin fotbollskarriär. Nu kommer talangen att få chansen att representera Skåneklubbens A-lag.

Malmö FF meddelar nämligen denna fredag att man är överens med Palac om ett A-lagskontrakt.

– Det känns alltid lite extra kul att skriva ett första A-kontrakt med en spelare som gått hela vägen från fotbollsskolan. Antonio tog stora kliv i sitt offensiva spel förra säsongen och visade sin förmåga att göra poäng. Det ska bli spännande att fortsatt följa hans utveckling på seniornivå, säger fotbollschef Daniel Andersson via klubbens hemsida.

Kontraktet är skrivet över tre år med 18-åringen.

– Det känns jättebra. Det här är något jag drömt om sedan jag började i fotbollsskolan. Jag är en spelare som gillar att vika in från höger och avsluta, som är bra på att löpa i djupet och är trygg med bollen. Jag kan spela både som höger- och vänstermittfältare men också som offensiv centralmittfältare. Men jag trivs bäst till höger.

Palac har tidigare också dragit till sig intresse från den italienska storklubben Inter. FotbollDirekt kunde under hösten avslöja detta samt att klubben scoutat honom på plats i Sverige.