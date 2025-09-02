AVSLÖJAR: Inter kan ta MFF:s supertalang – sett honom på plats

Antonio Palac, 18, gör succé och öser in poäng i Malmö FF:s akademi.

Enligt FotbollDirekts källor visar nu Inter intresse och den italienska storklubben har nyligen scoutat MFF-talangen på plats i Sverige.

Antonio Palac (till höger) Foto: Bildbyrån

Ett av Malmö FF:s mest spännande namn är Antonio Palac med en vår som har imponerat stort i skåningarnas P19 – likt exempelvis Djurgårdens uppmärksammade Alexander Andersson. FD kunde för några månader sedan avslöja intresse från Ajax.

Nu uppmärksammas Palac på ett snarlikt vis. Han har snabbt detta år blivit en av Sveriges mest ansedda talanger och skälen till det är flera. Enligt FotbollDirekts källor visar Inter intresse och såg honom för ett par veckor sedan i allsvenska toppmötet i P19 mot Häcken.

Scoutas på plats

Den italienska storklubben imponerades och kommer enligt uppgifterna att scouta honom igen inom kort – på plats i Sverige.

Nästa goda nyhet för den här MFF-produkten är att han uppmärksammas av Kroatiens landslagsledning och är färskt uttagen i det kroatiska P19-landslaget.

Det som har fått upp ögonen på så väl italienare som kroater för Palac är en extrem poängproduktion. Bara den här säsongen har han kommit upp i 11 mål och 12 assist i 26 matcher – och det som högerytter. Så sent som i lördags låg han bakom segern (5-2)i allsvenska P19 mot IFK Norrköping med två mål och en assist.

