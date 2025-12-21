Klart: Mjällby går skilda vägar med duo – avtalen bryts

Mjällby AIF har tillsammans med Argjend Miftari och Love Björnson beslutat att avsluta samarbetet.

Avtalen bryts i samförstånd.

– Vi önskar dem båda all lycka i sina framtida karriärer, säger sportchefen Hasse Larsson till klubbens hemsida.



Mjällby AIF meddelar att klubben och spelarna Argjend Miftari och Love Björnson har kommit överens om att bryta avtalen. Båda spelarna har tillhört föreningen under flera år och har sin bakgrund i Mjällbys akademi.

Argjend Miftari skrev sitt första seniorkontrakt inför säsongen 2023 och har under tiden i klubben även varit utlånad för att få mer speltid. Nu fortsätter han sin karriär i Falkenbergs FF. Även Love Björnson skrev på sitt seniorkontrakt 2023 och har, likt Miftari, varit utlånad till andra klubbar under sin tid i Mjällby. Totalt har han gjort flera framträdanden i A-laget.

Sportchef Hasse Larsson kommenterar beslutet:



– Både Argjend och Love har gått den långa vägen i akademin och har hela tiden gjort sitt yttersta. De har varit oerhört omtyckta lagspelare och lagkamrater. Vi önskar dem båda all lycka i sina framtida karriärer.