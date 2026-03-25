Klart: Oscar Sjöstrand till Malmö FF

Malmö FF har värvat från den nederländska ligan.

Den svensk U21-landslagsmannen Oscar Sjöstrand är numera en MFF-spelare.

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse, säger Sjöstrand till klubbens hemsida.

Medier i Nederländerna har sedan tidigare gått ut med nyheten att Oscar Sjöstrand lämnar Cambuur för Malmö FF. Nu har MFF själva bekräftat att affären är i hamn.

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse och jag kan inte vänta till att få spela i den himmelsblåa tröjan. Jag ser väldigt mycket fram emot att få sätta igång och lära känna spelare och ledare, säger 21-åringen till Malmös hemsida.

Nederländska medier rapporterar att övergångsumman ligger på 21,5 miljoner kronor. Kontraktet med yttermittäfltaten är skrivet på fem år.

MFF:s fotbollschef Daniel Andersson:



– Oscar är snabb och har ett driv med bollen som sticker ut. Samtidigt har han egenskaper i genombrottsspelet och en-mot-en som är riktigt spännande. Efter att ha gjort det bra i Sandviken har utvecklingen fortsatt i Cambuur där Oscar varit starkt bidragande i deras framgångar

Innan han flyttade till Nederländerna spelade Sjöstrand för Sollentuna FK och Sandvikens IK. Han blev nyligen uttagen i Daniel Bäckströms U21-landslag.



