Klart: Oscar Sjöstrand till Malmö FF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Malmö FF har värvat från den nederländska ligan.
Den svensk U21-landslagsmannen Oscar Sjöstrand är numera en MFF-spelare.
Medier i Nederländerna har sedan tidigare gått ut med nyheten att Oscar Sjöstrand lämnar Cambuur för Malmö FF. Nu har MFF själva bekräftat att affären är i hamn.
– Det här är en dröm som går i uppfyllelse och jag kan inte vänta till att få spela i den himmelsblåa tröjan. Jag ser väldigt mycket fram emot att få sätta igång och lära känna spelare och ledare, säger 21-åringen till Malmös hemsida.
Nederländska medier rapporterar att övergångsumman ligger på 21,5 miljoner kronor. Kontraktet med yttermittäfltaten är skrivet på fem år.
MFF:s fotbollschef Daniel Andersson:
– Oscar är snabb och har ett driv med bollen som sticker ut. Samtidigt har han egenskaper i genombrottsspelet och en-mot-en som är riktigt spännande. Efter att ha gjort det bra i Sandviken har utvecklingen fortsatt i Cambuur där Oscar varit starkt bidragande i deras framgångar
Innan han flyttade till Nederländerna spelade Sjöstrand för Sollentuna FK och Sandvikens IK. Han blev nyligen uttagen i Daniel Bäckströms U21-landslag.
Den här artikeln handlar om: