Klart: Pawel Cibicki bryter med IFK Värnamo

Pawel Cibicki står åtalad för penningtvättbrott.

Nu står det klart att han valt att bryta sitt kontrakt med IFK Värnamo.

”Han har nu själv valt att avsluta avtalet i förtid, och IFK Värnamo har accepterat hans önskan”, skriver klubben via sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

I mitten av september kom rapporterna om att Pawel Cibicki, som tidigare varit avstängd på grund av matchfixning, stod åtalad för penningtvättbrott.

Kort därefter meddelade IFK Värnamo att anfallaren tagits ur träning och nu meddelar Smålandsklubben att han valt att bryta sitt kontrakt med klubben.

”Pawel Cibicki skrev i februari på ett avtal med IFK Värnamo som sträckte sig till och med 2026. Han har nu själv valt att avsluta avtalet i förtid, och IFK Värnamo har accepterat hans önskan”, skriver klubben via sin hemsida.

”IFK Värnamo kommer alltid att vara en förening som anser att människor ska få en andra chans, men ibland blir det inte som man hoppats”.

”Vi ber om respekt för beslutet och för de personer som berörs”.

Totalt blev det tolv framträdanden i allsvenskan i Värnamo för anfallaren.