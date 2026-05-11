Klart: Philip Berglund lämnar Hammarby

Hammarbys chefsscout Philip Berglund har ryktats ta över som sportchef i Malmö FF.

Nu har han valt att säga upp sig från sitt uppdrag i Bajen.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

Philip Berglunds namn har florerat flitigt i medierna den senaste tiden. Enligt uppgifter från Aftonbladet är Berglund klar som ny sportchef för Malmö FF, en roll som varit vakant sedan årsskiftet.

Nu meddelar Hammarby att Berglund valt att säga upp sig från sitt uppdrag som chefsscout i klubben. Detta endast efter ett halvår som anställd.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg menar att det ”såklart är tråkigt” att Berglund säger upp sig.

”Han kommer under sin tre månader långa uppsägningstid att få korrigerade arbetsuppgifter där han inte längre knyts till herrlagets verksamhet,” säger Hjelmberg till Hammarbys hemsida.

Hammarby har även ”vidtagit alla nödvändiga skyddsåtgärder för att säkerställa klubbens kort- och långsiktiga intressen”, till följd av Berglunds plötsliga sorti.