Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Rasmus Bonde lämnar AIK

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Rasmus Bonde får inget nytt kontrakt med AIK.
Klubben meddelar att vänsterbacken lämnar vid årsskiftet efter flera säsonger på.
– Vi vill tacka Rasmus för tiden i klubben, säger Fredrik Wisur Hansen, head of scouting and recruitment i AIK.

Foto: Bildbyrån

AIK avslutar samarbetet med 22-årige vänsterbacken Rasmus Bonde. Han tog sig upp genom klubbens akademi och skrev A-lagskontrakt inför säsongen 2022, men fick begränsat med speltid och har varit utlånad vid flera tillfällen – senast till norska Raufoss.

Vid årsskiftet går avtalet ut och AIK har beslutat att inte erbjuda en förlängning.

– Vi vill tacka Rasmus för tiden i klubben och önska honom lycka till i Raufoss, där han blivit en viktig spelare, säger rekryteringsansvarige Fredrik Wisur Hansen.

Bonde själv uttrycker tacksamhet för åren i AIK:

– Jag vill tacka alla som jag mött från ungdomsåren upp till A-laget. Det har inte blivit som jag hoppats, men jag är glad för allt jag upplevt och hoppas att våra vägar möts igen.

Totalt gjorde Bonde två tävlingsmatcher för AIK:s A-lag.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt