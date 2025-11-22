Klart: Rasmus Bonde lämnar AIK

Rasmus Bonde får inget nytt kontrakt med AIK.

Klubben meddelar att vänsterbacken lämnar vid årsskiftet efter flera säsonger på.

– Vi vill tacka Rasmus för tiden i klubben, säger Fredrik Wisur Hansen, head of scouting and recruitment i AIK.



Foto: Bildbyrån

AIK avslutar samarbetet med 22-årige vänsterbacken Rasmus Bonde. Han tog sig upp genom klubbens akademi och skrev A-lagskontrakt inför säsongen 2022, men fick begränsat med speltid och har varit utlånad vid flera tillfällen – senast till norska Raufoss.

Vid årsskiftet går avtalet ut och AIK har beslutat att inte erbjuda en förlängning.

– Vi vill tacka Rasmus för tiden i klubben och önska honom lycka till i Raufoss, där han blivit en viktig spelare, säger rekryteringsansvarige Fredrik Wisur Hansen.

Bonde själv uttrycker tacksamhet för åren i AIK:

– Jag vill tacka alla som jag mött från ungdomsåren upp till A-laget. Det har inte blivit som jag hoppats, men jag är glad för allt jag upplevt och hoppas att våra vägar möts igen.

Totalt gjorde Bonde två tävlingsmatcher för AIK:s A-lag.