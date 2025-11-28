Klart: Rasmus Schüller lämnar Djurgården

Efter 147 matcher i Djurgården tackar Rasmus Schüller för sig.

Nu meddelar klubben att finländaren lämnar.

– Det känns sorgligt, säger Schüller i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Rasmus Schüller har sedan tidigare varit öppen med att han kommer lämna Djurgården efter säsongen.

Nu meddelar Stockholmsklubben att mittfältaren har gjort sitt.

– Det känns sorgligt att lämna. Det har varit en fin tid och jag har varit väldigt engagerad och känt ett stort ansvar under åren i Djurgården. När man är så pass starkt känslomässigt engagerad under en lång tid blir det ju en slags tomhet som uppstår nu. Men det har som sagt varit en fin tid och allting har ett slut – och det här är mitt slut i Djurgården, säger han på klubbens hemsida.

Sportchefen Bosse Andersson om Schüller:

– Rasmus har ju varit en nyckelspelare som bidragit starkt till att vi kunnat prestera på en högre nivå – med två gruppspel i Europa och placeringar i toppen av Allsvenskan under de fem åren han varit här. Trots perioder av tuffa skador har han visat vilken fighter han är och alltid kommit tillbaka. En oerhört målmedveten, ambitiös och professionell fotbollsspelare som vi är tacksamma för att ha fått ha hos oss i Djurgården, där han har varit en mycket viktig kugge på mittfältet och en kulturbärare för föreningen.

Rasmus Schüller anslöt till Djurgården från HJK 2021. Totalt blev det tre mål och sju assist på sina 147 matcher i ”Blåränderna”.