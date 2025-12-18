Klart: Så spelas allsvenskan 2026
Den allsvenska spelordningen 2026 har fastställts.
Redan i premiären ställs årets två bästa lag mot varandra.
Nu har spelordningen för allsvenskan 2026 spikats. Nu står det klart vilka lag som möter varandra i varje omgång.
Den allsvenska premiärhelgen som spelas den 4-6 april har flera stormatcher. Bland annat ställs den gånga säsongens tabelletta Mjällby och tvåa Hammarby mot varandra. Säsongens nykomlingar Kalmar FF och Västerås SK drabbar samman. Därtill möter bland annat Djurgården och Gais varandra.
Det första Stockholmsderbyt spelas i omgång mellan AIK och Djurgården. Det första derbyt mellan Göteborgslagen sker redan i omgång två mellan IFK Göteborg och BK Häcken.
Värt att notera är att de lag som ska kvala till Europa-spel (Mjällby, Hammarby, Gais) kan flytta sin match i omgång 15
Omgång 1 (4-6 april)
AIK – Halmstads BK
Hammarby – Mjällby AIF
Gais – Djurgården
Örgryte – Malmö FF
BK Häcken – BP
Elfsborg – IFK Göteborg
Degerfors – IK Sirius
Kalmar FF – Västerås SK
Omgång 2 (11-13 april)
Djurgården – Kalmar FF
IFK Göteborg – BK Häcken
Mjällby AIF – Örgryte
Malmö FF – GAIS
BP – AIK
IK Sirius – Hammarby
Västerås SK – Elfsborg
Halmstads BK – Degerfors
Omgång 3 (18-20 april)
AIK – Kalmar FF
Djurgården – Malmö FF
Hammarby – Örgryte
BK Häcken – GAIS
Mjällby AIF – BP
Degerfors – Elfsborg
IK Sirius – Västerås SK
Halmstads BK – IFK Göteborg
Omgång 4 (22-23 april)
Hammarby – Halmstads BK
Gais – Mjällby AIF
Örgryte – BP
Malmö FF – IK Sirius
Elfsborg – Djurgården
Degerfors – AIK
Västerås SK – BK Häcken
Kalmar FF – IFK Göteborg
Omgång 5 (25-27 april)
AIK – Malmö FF
Djurgården – Hammarby
IFK Göteborg – Gais
Örgryte – Degerfors
BK Häcken – IK Sirius
Mjällby AIF – Halmstads BK
BP – Västerås SK
Kalmar FF – Elfsborg
Omgång 6 (2-4 maj)
Djurgården – IFK Göteborg
Hammarby – Västerås SK
Gais – Örgryte
Malmö FF – Mjällby AIF
Elfsborg – AIK
Degerfors – BK Häcken
IK Sirius – Kalmar FF
Halmstads BK – BP
Omgång 7 (9-11 maj
AIK – Djurgården
IFK Göteborg – Hammarby
BK Häcken – Malmö FF
Elfsborg – BP
Degerfors – Mjällby AIF
IK Sirius – Örgryte
Västerås SK – Gais
Kalmar FF – Halmstads BK
Omgång 8 (16-18 maj)
Djurgården – IK Sirius
Hammarby – Malmö FF
Gais – Degerfors
Örgryte – IFK Göteborg
Mjällby AIF – BK Häcken
BP – Kalmar FF
Västerås SK – AIK
Halmstads BK – Elfsborg
Omgång 9 (23-25 maj)
Djurgården – BP
Hammarby – AIK
IFK Göteborg – Mjällby AIF
Malmö FF – Västerås SK
Elfsborg – BK Häcken
IK Sirius – Gais
Kalmar FF – Degerfors
Halmstads BK – Örgryte
Omgång 10 (30-31 maj)
AIK – IK Sirius
Gais – Kalmar FF
Örgryte – Elfsborg
BK Häcken – Hammarby
Mjällby AIF – Djurgården
Malmö FF – Halmstads BK
Degerfors – BP
Västerås SK – IFK Göteborg
Omgång 11 (4-6 juli)
IFK Göteborg – AIK
BK Häcken – Djurgården
Elfsborg – Hammarby
BP – Gais
Degerfors – Malmö FF
IK Sirius – Mjällby AIF
Kalmar FF – Örgryte
Halmstads BK – Västerås SK
Omgång 12 (11-13 juli)
Djurgården – Halmstads BK
Hammarby – Kalmar FF
Gais – Elfsborg
Örgryte – BK Häcken
Mjällby AIF – AIK
Malmö FF – IFK Göteborg
BP – IK Sirius
Västerås SK – Degerfors
Omgång 13 (18-20 juli)
AIK – Gais
Hammarby – Degerfors
IFK Göteborg – BP
Örgryte – Djurgården
Mjällby AIF – Västerås SK
Elfsborg – IK Sirius
Kalmar FF – Malmö FF
Halmstads BK – BK Häcken
Omgång 14 (25-27 juli)
Gais – Halmstads BK
BK Häcken – AIK
Malmö FF – Elfsborg
BP – Hammarby
Degerfors – Djurgården
IK Sirius – IFK Göteborg
Västerås SK – Örgryte
Kalmar FF – Mjällby AIF
Omgång 15 (1-3 augusti)
AIK – Örgryte
Djurgården – Västerås SK
IFK Göteborg – Degerfors
Gais – Hammarby
BK Häcken – Kalmar FF
Elfsborg – Mjällby AIF
BP – Malmö FF
Halmstads BK – IK Sirius
Omgång 16 (8-10 augusti)
Hammarby – BK Häcken
IFK Göteborg – Kalmar FF
Örgryte – AIK
Mjällby AIF – Elfsborg
Malmö FF – Degerfors
IK Sirius – BP
Västerås SK – Djurgården
Halmstads BK – Gais
Omgång 17 (15-17 augusti)
Djurgården – AIK
Gais – Malmö FF
BK Häcken – Halmstads BK
Mjällby AIF – IK Sirius
Elfsborg – Västerås SK
BP – Örgryte
Degerfors – IFK Göteborg
Kalmar FF – Hammarby
Omgång 18 (22-24 augusti)
AIK – Mjällby AIF
Hammarby – Gais
IFK Göteborg – Elfsborg
Örgryte – Halmstads BK
Malmö FF – Djurgården
BP – Degerfors
IK Sirius – BK Häcken
Västerås SK – Kalmar FF
Omgång 19 (29-31 augusti)
AIK – Hammarby
Djurgården – Mjällby AIF
IFK Göteborg – Örgryte
Gais – BP
BK Häcken – Västerås SK
IF Elfsborg – Degerfors
IK Sirius – Malmö FF
Halmstad – Kalmar FF
Omgång 20 (5-7 september)
Gais – BK Häcken
Örgryte – Hammarby
Mjällby AIF – IFK Göteborg
Malmö FF – AIK
BP – Elfsborg
Degerfors – Halmstads BK
Västerås SK – IK Sirius
Kalmar FF – Djurgården
Omgång 21 (12-14 september)
AIK – Västerås SK
Djurgården – Gais
Hammarby – BP
IFK Göteborg – Halmstads BK
BK Häcken – Mjällby AIF
Malmö FF – Örgryte
Elfsborg – Kalmar FF
IK Sirius – Degerfors
Omgång 22 (19-20 september)
Djurgården – Elfsborg
Örgryte – IK Sirius
Mjällby AIF – Gais
BP – IFK Göteborg
Degerfors – Hammarby
Västerås SK – Malmö FF
Kalmar FF – BK Häcken
Halmstads BK – AIK
Omgång 23 (10-12 oktober)
AIK – BP
Hammarby – Djurgården
IFK Göteborg – Västerås SK
Gais – IK Sirius
BK Häcken – Örgryte
Mjällby AIF – Degerfors
Malmö FF – Kalmar FF
Elfsborg – Halmstads BK
Omgång 24 (17-19 oktober)
AIK – IFK Göteborg
Örgryte – Gais
Malmö FF – BK Häcken
BP – Djurgården
Degerfors – Kalmar FF
IK Sirius – Elfsborg
Västerås SK – Mjällby AIF
Halmstads BK – Hammarby
Omgång 25 (24-26 oktober)
Djurgården – Örgryte
Gais -IFK Göteborg
BK Häcken – Degerfors
Mjällby AIF – Hammarby
Elfsborg – Malmö FF
IK Sirius – AIK
Västerås SK – Halmstads BK
Kalmar FF – BP
Omgång 26 (28-29 oktober)
AIK – Elfsborg
Hammarby – IK Sirius
IFK Göteborg – Djurgården
Örgryte – Mjällby AIF
BP – BK Häcken
Degerfors – Västerås SK
Kalmar FF – Gais
Halmstads BK – Malmö FF
Omgång 27 (31 oktober-1 november)
Djurgården – Degerfors
Gais – AIK
BK Häcken – IFK Göteborg
Mjällby AIF – Kalmar FF
Malmö FF – Hammarby
IElfsborg – Örgryte
IK Sirius – Halmstads BK
Västerås SK – BP
Omgång 28 (7-8 november)
AIK – BK Häcken
Hammarby – Elfsborg
IFK Göteborg – Malmö FF
Örgryte – Västerås SK
BP – Mjällby AIF
Degerfors – Gais
Kalmar FF – IK Sirius
Halmstads BK – Djurgården
Omgång 29 (21-24 november)
AIK – Degerfors
Hammarby – IFK Göteborg
Gais – Västerås SK
Örgryte – Kalmar FF
BK Häcken – Elfsborg
Mjällby AIF – Malmö FF
BP – Halmstads BK
IK Sirius – Djurgården
Omgång 30 (29 november)
Djurgården – BK Häcken
IFK Göteborg – IK Sirius
Malmö FF – BP
Elfsborg – Gais
Degerfors – Örgryte
Västerås SK – Hammarby
Kalmar FF – AIK
Halmstads BK – Mjällby AIF
