Klart: Så spelas allsvenskan 2026

Den allsvenska spelordningen 2026 har fastställts.

Redan i premiären ställs årets två bästa lag mot varandra.

Nu har spelordningen för allsvenskan 2026 spikats. Nu står det klart vilka lag som möter varandra i varje omgång.

Den allsvenska premiärhelgen som spelas den 4-6 april har flera stormatcher. Bland annat ställs den gånga säsongens tabelletta Mjällby och tvåa Hammarby mot varandra. Säsongens nykomlingar Kalmar FF och Västerås SK drabbar samman. Därtill möter bland annat Djurgården och Gais varandra.

Det första Stockholmsderbyt spelas i omgång mellan AIK och Djurgården. Det första derbyt mellan Göteborgslagen sker redan i omgång två mellan IFK Göteborg och BK Häcken.

Värt att notera är att de lag som ska kvala till Europa-spel (Mjällby, Hammarby, Gais) kan flytta sin match i omgång 15

Omgång 1 (4-6 april)

AIK – Halmstads BK

Hammarby – Mjällby AIF

Gais – Djurgården

Örgryte – Malmö FF

BK Häcken – BP

Elfsborg – IFK Göteborg

Degerfors – IK Sirius

Kalmar FF – Västerås SK

Omgång 2 (11-13 april)

Djurgården – Kalmar FF

IFK Göteborg – BK Häcken

Mjällby AIF – Örgryte

Malmö FF – GAIS

BP – AIK

IK Sirius – Hammarby

Västerås SK – Elfsborg

Halmstads BK – Degerfors

Omgång 3 (18-20 april)

AIK – Kalmar FF

Djurgården – Malmö FF

Hammarby – Örgryte

BK Häcken – GAIS

Mjällby AIF – BP

Degerfors – Elfsborg

IK Sirius – Västerås SK

Halmstads BK – IFK Göteborg

Omgång 4 (22-23 april)

Hammarby – Halmstads BK

Gais – Mjällby AIF

Örgryte – BP

Malmö FF – IK Sirius

Elfsborg – Djurgården

Degerfors – AIK

Västerås SK – BK Häcken

Kalmar FF – IFK Göteborg

Omgång 5 (25-27 april)

AIK – Malmö FF

Djurgården – Hammarby

IFK Göteborg – Gais

Örgryte – Degerfors

BK Häcken – IK Sirius

Mjällby AIF – Halmstads BK

BP – Västerås SK

Kalmar FF – Elfsborg

Omgång 6 (2-4 maj)

Djurgården – IFK Göteborg

Hammarby – Västerås SK

Gais – Örgryte

Malmö FF – Mjällby AIF

Elfsborg – AIK

Degerfors – BK Häcken

IK Sirius – Kalmar FF

Halmstads BK – BP

Omgång 7 (9-11 maj

AIK – Djurgården

IFK Göteborg – Hammarby

BK Häcken – Malmö FF

Elfsborg – BP

Degerfors – Mjällby AIF

IK Sirius – Örgryte

Västerås SK – Gais

Kalmar FF – Halmstads BK

Omgång 8 (16-18 maj)

Djurgården – IK Sirius

Hammarby – Malmö FF

Gais – Degerfors

Örgryte – IFK Göteborg

Mjällby AIF – BK Häcken

BP – Kalmar FF

Västerås SK – AIK

Halmstads BK – Elfsborg

Omgång 9 (23-25 maj)

Djurgården – BP

Hammarby – AIK

IFK Göteborg – Mjällby AIF

Malmö FF – Västerås SK

Elfsborg – BK Häcken

IK Sirius – Gais

Kalmar FF – Degerfors

Halmstads BK – Örgryte

Omgång 10 (30-31 maj)

AIK – IK Sirius

Gais – Kalmar FF

Örgryte – Elfsborg

BK Häcken – Hammarby

Mjällby AIF – Djurgården

Malmö FF – Halmstads BK

Degerfors – BP

Västerås SK – IFK Göteborg

Omgång 11 (4-6 juli)

IFK Göteborg – AIK

BK Häcken – Djurgården

Elfsborg – Hammarby

BP – Gais

Degerfors – Malmö FF

IK Sirius – Mjällby AIF

Kalmar FF – Örgryte

Halmstads BK – Västerås SK

Omgång 12 (11-13 juli)

Djurgården – Halmstads BK

Hammarby – Kalmar FF

Gais – Elfsborg

Örgryte – BK Häcken

Mjällby AIF – AIK

Malmö FF – IFK Göteborg

BP – IK Sirius

Västerås SK – Degerfors

Omgång 13 (18-20 juli)

AIK – Gais

Hammarby – Degerfors

IFK Göteborg – BP

Örgryte – Djurgården

Mjällby AIF – Västerås SK

Elfsborg – IK Sirius

Kalmar FF – Malmö FF

Halmstads BK – BK Häcken

Omgång 14 (25-27 juli)

Gais – Halmstads BK

BK Häcken – AIK

Malmö FF – Elfsborg

BP – Hammarby

Degerfors – Djurgården

IK Sirius – IFK Göteborg

Västerås SK – Örgryte

Kalmar FF – Mjällby AIF

Omgång 15 (1-3 augusti)

AIK – Örgryte

Djurgården – Västerås SK

IFK Göteborg – Degerfors

Gais – Hammarby

BK Häcken – Kalmar FF

Elfsborg – Mjällby AIF

BP – Malmö FF

Halmstads BK – IK Sirius

Omgång 16 (8-10 augusti)

Hammarby – BK Häcken

IFK Göteborg – Kalmar FF

Örgryte – AIK

Mjällby AIF – Elfsborg

Malmö FF – Degerfors

IK Sirius – BP

Västerås SK – Djurgården

Halmstads BK – Gais

Omgång 17 (15-17 augusti)

Djurgården – AIK

Gais – Malmö FF

BK Häcken – Halmstads BK

Mjällby AIF – IK Sirius

Elfsborg – Västerås SK

BP – Örgryte

Degerfors – IFK Göteborg

Kalmar FF – Hammarby

Omgång 18 (22-24 augusti)

AIK – Mjällby AIF

Hammarby – Gais

IFK Göteborg – Elfsborg

Örgryte – Halmstads BK

Malmö FF – Djurgården

BP – Degerfors

IK Sirius – BK Häcken

Västerås SK – Kalmar FF

Omgång 19 (29-31 augusti)

AIK – Hammarby

Djurgården – Mjällby AIF

IFK Göteborg – Örgryte

Gais – BP

BK Häcken – Västerås SK

IF Elfsborg – Degerfors

IK Sirius – Malmö FF

Halmstad – Kalmar FF

Omgång 20 (5-7 september)

Gais – BK Häcken

Örgryte – Hammarby

Mjällby AIF – IFK Göteborg

Malmö FF – AIK

BP – Elfsborg

Degerfors – Halmstads BK

Västerås SK – IK Sirius

Kalmar FF – Djurgården

Omgång 21 (12-14 september)

AIK – Västerås SK

Djurgården – Gais

Hammarby – BP

IFK Göteborg – Halmstads BK

BK Häcken – Mjällby AIF

Malmö FF – Örgryte

Elfsborg – Kalmar FF

IK Sirius – Degerfors

Omgång 22 (19-20 september)

Djurgården – Elfsborg

Örgryte – IK Sirius

Mjällby AIF – Gais

BP – IFK Göteborg

Degerfors – Hammarby

Västerås SK – Malmö FF

Kalmar FF – BK Häcken

Halmstads BK – AIK

Omgång 23 (10-12 oktober)

AIK – BP

Hammarby – Djurgården

IFK Göteborg – Västerås SK

Gais – IK Sirius

BK Häcken – Örgryte

Mjällby AIF – Degerfors

Malmö FF – Kalmar FF

Elfsborg – Halmstads BK

Omgång 24 (17-19 oktober)

AIK – IFK Göteborg

Örgryte – Gais

Malmö FF – BK Häcken

BP – Djurgården

Degerfors – Kalmar FF

IK Sirius – Elfsborg

Västerås SK – Mjällby AIF

Halmstads BK – Hammarby

Omgång 25 (24-26 oktober)

Djurgården – Örgryte

Gais -IFK Göteborg

BK Häcken – Degerfors

Mjällby AIF – Hammarby

Elfsborg – Malmö FF

IK Sirius – AIK

Västerås SK – Halmstads BK

Kalmar FF – BP

Omgång 26 (28-29 oktober)

AIK – Elfsborg

Hammarby – IK Sirius

IFK Göteborg – Djurgården

Örgryte – Mjällby AIF

BP – BK Häcken

Degerfors – Västerås SK

Kalmar FF – Gais

Halmstads BK – Malmö FF

Omgång 27 (31 oktober-1 november)

Djurgården – Degerfors

Gais – AIK

BK Häcken – IFK Göteborg

Mjällby AIF – Kalmar FF

Malmö FF – Hammarby

IElfsborg – Örgryte

IK Sirius – Halmstads BK

Västerås SK – BP

Omgång 28 (7-8 november)

AIK – BK Häcken

Hammarby – Elfsborg

IFK Göteborg – Malmö FF

Örgryte – Västerås SK

BP – Mjällby AIF

Degerfors – Gais

Kalmar FF – IK Sirius

Halmstads BK – Djurgården

Omgång 29 (21-24 november)

AIK – Degerfors

Hammarby – IFK Göteborg

Gais – Västerås SK

Örgryte – Kalmar FF

BK Häcken – Elfsborg

Mjällby AIF – Malmö FF

BP – Halmstads BK

IK Sirius – Djurgården

Omgång 30 (29 november)

Djurgården – BK Häcken

IFK Göteborg – IK Sirius

Malmö FF – BP

Elfsborg – Gais

Degerfors – Örgryte

Västerås SK – Hammarby

Kalmar FF – AIK

Halmstads BK – Mjällby AIF