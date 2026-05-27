Klart: Så spelas omgång 18 till 23 i allsvenskan

Spelschemat för allsvenskan under sensommaren och hösten har nu släppts.

Flera matcher har behövt flytta på sig till följd av europaspel.

Omgång 18 till och med 23 i allsvenskan har nu fått sina avsparkstider spikade av Sef. En par justeringar har behövt göras för att anpassa schemat efter sommarens europaspel.

Bland annat är AIK:s hemmamöte med Mjällby framskjuten till den 16 september till följd av Blekingelagets kvalspel i augusti.

Fler matcher komma at flyttas beroende på hur de svenska lagen presterar i europakvalet.

Spelschemat för omgång 18 till 23

Omgång 18:

Fredag 21 augusti:

19.00 IK Sirius-BK Häcken

Lördag 22 augusti:

15.00 Örgryte IS-Halmstads BK

Söndag 23 augusti:

14.00 IFK Göteborg-IF Elfsborg

14.00 Västerås SK-Kalmar FF

16.30 Hammarby IF-GAIS

16.30 IF Brommapojkarna-Degerfors IF

Måndag 24 augusti:

19.00 Malmö FF-Djurgårdens IF

Onsdag 16 september:

19.00 AIK-Mjällby AIF (flyttad pga av Europakval)

Omgång 19:

Lördag 29 augusti:

15.00 BK Häcken-Västerås SK

15.00 IF Elfsborg-Degerfors IF

17.30 Halmstads BK-Kalmar FF

Söndag 30 augusti:

14.00 AIK-Hammarby IF

16.30 IFK Göteborg-Örgryte IS

Måndag 31 augusti:

19.00 Djurgårdens IF-Mjällby AIF (spelas lördag 29 aug 15.00 vid CL-spel för Mjällby AIF)

19.00 GAIS-IF Brommapojkarna

19.00 IK Sirius-Malmö FF

Från omgång 10:

Torsdag 3 september:

19.00 Mjällby AIF-Djurgårdens IF (spelas onsdag 2 sep 19.00 vid CL-spel för Mjällby AIF)

Omgång 20:

Lördag 5 september:

15.00 GAIS-BK Häcken

15.00 Degerfors IF-Halmstads BK

17.30 Västerås SK-IK Sirius

Söndag 6 september:

14.00 Örgryte IS-Hammarby IF

16.30 IF Brommapojkarna-IF Elfsborg

Måndag 7 september:

19.00 Malmö FF-AIK

19.00 Mjällby AIF-IFK Göteborg (spelas lördag 5 sep 17.30 vid CL-spel för Mjällby AIF)

19.00 Kalmar FF-Djurgårdens IF

Omgång 21:

Fredag 11 september:

19.00 BK Häcken-Mjällby AIF (spelas söndag 13 sep 16.30 vid EL-spel för Mjällby AIF)

Lördag 12 september:

15.00 AIK-Västerås SK

17.30 IFK Göteborg-Halmstads BK

Söndag 13 september:

14.00 Hammarby IF-IF Brommapojkarna

14.00 IF Elfsborg-Kalmar FF

16.30 Malmö FF-Örgryte IS

Måndag 14 september:

19.00 Djurgårdens IF-GAIS

19.00 IK Sirius-Degerfors IF

Omgång 22:

Lördag 19 september:

15.00 IF Brommapojkarna-IFK Göteborg

15.00 Västerås SK-Malmö FF

17.30 Örgryte IS-IK Sirius

Söndag 20 september:

14.00 Halmstads BK-AIK

14.00 Djurgårdens IF-IF Elfsborg

14.00 Kalmar FF-BK Häcken

16.30 Mjällby AIF-GAIS

16.30 Degerfors IF-Hammarby IF

Omgång 23:

Fredag 9 oktober:

19.00 IFK Göteborg-Västerås SK

Lördag 10 oktober:

15.00 AIK-IF Brommapojkarna

15.00 GAIS-IK Sirius

17.30 Mjällby AIF-Degerfors IF

Söndag 11 oktober:

14.00 Hammarby IF-Djurgårdens IF

16.30 BK Häcken-Örgryte IS

Måndag 12 oktober:

19.00 Malmö FF-Kalmar FF

19.00 IF Elfsborg-Halmstads BK