Klart: Så spelas omgång 18 till 23 i allsvenskan
Spelschemat för allsvenskan under sensommaren och hösten har nu släppts.
Flera matcher har behövt flytta på sig till följd av europaspel.
Se hela schemat här nedan!
Omgång 18 till och med 23 i allsvenskan har nu fått sina avsparkstider spikade av Sef. En par justeringar har behövt göras för att anpassa schemat efter sommarens europaspel.
Bland annat är AIK:s hemmamöte med Mjällby framskjuten till den 16 september till följd av Blekingelagets kvalspel i augusti.
Fler matcher komma at flyttas beroende på hur de svenska lagen presterar i europakvalet.
Spelschemat för omgång 18 till 23
Omgång 18:
Fredag 21 augusti:
19.00 IK Sirius-BK Häcken
Lördag 22 augusti:
15.00 Örgryte IS-Halmstads BK
Söndag 23 augusti:
14.00 IFK Göteborg-IF Elfsborg
14.00 Västerås SK-Kalmar FF
16.30 Hammarby IF-GAIS
16.30 IF Brommapojkarna-Degerfors IF
Måndag 24 augusti:
19.00 Malmö FF-Djurgårdens IF
Onsdag 16 september:
19.00 AIK-Mjällby AIF (flyttad pga av Europakval)
Omgång 19:
Lördag 29 augusti:
15.00 BK Häcken-Västerås SK
15.00 IF Elfsborg-Degerfors IF
17.30 Halmstads BK-Kalmar FF
Söndag 30 augusti:
14.00 AIK-Hammarby IF
16.30 IFK Göteborg-Örgryte IS
Måndag 31 augusti:
19.00 Djurgårdens IF-Mjällby AIF (spelas lördag 29 aug 15.00 vid CL-spel för Mjällby AIF)
19.00 GAIS-IF Brommapojkarna
19.00 IK Sirius-Malmö FF
Från omgång 10:
Torsdag 3 september:
19.00 Mjällby AIF-Djurgårdens IF (spelas onsdag 2 sep 19.00 vid CL-spel för Mjällby AIF)
Omgång 20:
Lördag 5 september:
15.00 GAIS-BK Häcken
15.00 Degerfors IF-Halmstads BK
17.30 Västerås SK-IK Sirius
Söndag 6 september:
14.00 Örgryte IS-Hammarby IF
16.30 IF Brommapojkarna-IF Elfsborg
Måndag 7 september:
19.00 Malmö FF-AIK
19.00 Mjällby AIF-IFK Göteborg (spelas lördag 5 sep 17.30 vid CL-spel för Mjällby AIF)
19.00 Kalmar FF-Djurgårdens IF
Omgång 21:
Fredag 11 september:
19.00 BK Häcken-Mjällby AIF (spelas söndag 13 sep 16.30 vid EL-spel för Mjällby AIF)
Lördag 12 september:
15.00 AIK-Västerås SK
17.30 IFK Göteborg-Halmstads BK
Söndag 13 september:
14.00 Hammarby IF-IF Brommapojkarna
14.00 IF Elfsborg-Kalmar FF
16.30 Malmö FF-Örgryte IS
Måndag 14 september:
19.00 Djurgårdens IF-GAIS
19.00 IK Sirius-Degerfors IF
Omgång 22:
Lördag 19 september:
15.00 IF Brommapojkarna-IFK Göteborg
15.00 Västerås SK-Malmö FF
17.30 Örgryte IS-IK Sirius
Söndag 20 september:
14.00 Halmstads BK-AIK
14.00 Djurgårdens IF-IF Elfsborg
14.00 Kalmar FF-BK Häcken
16.30 Mjällby AIF-GAIS
16.30 Degerfors IF-Hammarby IF
Omgång 23:
Fredag 9 oktober:
19.00 IFK Göteborg-Västerås SK
Lördag 10 oktober:
15.00 AIK-IF Brommapojkarna
15.00 GAIS-IK Sirius
17.30 Mjällby AIF-Degerfors IF
Söndag 11 oktober:
14.00 Hammarby IF-Djurgårdens IF
16.30 BK Häcken-Örgryte IS
Måndag 12 oktober:
19.00 Malmö FF-Kalmar FF
19.00 IF Elfsborg-Halmstads BK
