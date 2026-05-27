Uppgifter: Luka Modric avslutar karriären efter VM

Om ett par veckor gör han sitt femte VM.

Därefter kommer Luka Modric att avsluta sin karriär som fotbollsspelare.

Det skriver transferjournalisten Nicolò Schira.

Under sommaren 2025 anslöt Luka Modric, 40, till Milan efter 13 (!) år i Real Madrid och gjorde sig snabbt given på det centrala mittfältet hos Milano-klubben.

Nu håller också veteranan på att ladda upp inför sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada – som blir hans femte världsmästerskap.

Efter det kan dock en av det senaste årtiondets bästa mittfältare lägga skorna på hyllan.

Lyssnar man till uppgifter från transferjournalisten Nicolò Schira kommer kroaten att meddela beslutet att lägga skorna på hyllan efter sommarens mästerskap.

Under sin karriär har Luka Modric spelat för klubbar som Tottenham Hotspur, Real Madrid, Dinamo Zagreb och Milan. Med det kroatiska landslaget har mittfältaren gjort hela 196 landskamper.

