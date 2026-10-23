Klart: Så startar Elfsborg och Malmö FF
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Elfsborg tar emot Malmö FF i allsvenskan i kväll.
Hemmalaget gör en ändring, medan MFF gör tre.
Avspark är klockan 19.00.
Elfsborg har varit i bra form på sistone och spelade senast 2–2 borta mot Sirius. Malmö FF vill å sin sida ta revansch efter förlusten med 0–1 mot Häcken.
Elfsborg gör en ändring i startelvan: Arber Zeneli ersätter Ari Sigurpálsson.
MFF-tränaren Gaute Helstrup gör tre ändringar. Andrej Djurić, Jovan Milosavljević och Diego García startar i stället för Malte Frejd Pålsson, Daniel Gudjohnsen och Anton Höög.
Elfsborgs startelva:
Pettersson – Jensen, Wikström, Isherwood, Hult – Magnusson, Olsson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman
Malmö FF:s startelva:
Olsen – Stryger, Djurić, Gregersen, Busanello – Skogmar, Rosengren, Lundbergh – Milosavljević, García, Haksabanović
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