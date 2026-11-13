Uppgifter: Inter vill låsa försvarsstjärnan

Inter har inlett samtal med Alessandro Bastoni om ett nytt kontrakt, enligt uppgifter.

Samtidigt har Barcelona fortfarande kontakt med mittbackens läger.

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Enligt Tuttomercatoweb har Inter tagit en första kontakt med personer kring Alessandro Bastoni för att förlänga hans kontrakt, som går ut sommaren 2028. Samtalen är i ett tidigt skede, och någon överenskommelse ser inte ut att vara nära. I dag tjänar han runt sex miljoner euro om året.

Bakom kulisserna väntar Barcelona. Den katalanska klubben försökte värva Bastoni i somras, men Inter värderade honom till runt 80 miljoner euro, vilket Barça tyckte var för mycket. Enligt Sky Sports har klubben ändå fortfarande kontakt med hans representanter. Själv utesluter Bastoni inte en flytt, men vill veta vilken roll han skulle få hos Hansi Flick.

Enligt spanska Sport kan Inter tvingas sälja honom billigare nästa sommar om han inte förlänger, eftersom han då bara har ett år kvar på kontraktet.