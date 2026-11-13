Klart: Öster förlänger med 18-årige backen

Öster har skrivit ett nytt tvåårsavtal med Vincent Lind.

Vänsterbacken lyftes upp i A-lagstruppen inför säsongen.

– Jag längtar redan efter en ny säsong, säger han.

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Vincent Lind har varit i Öster sedan han var 13 år.Inför säsongen 2026 flyttades han upp i A-lagstruppen, och under året har han spelat både i P19, U21, A-laget och med Växjö Norra i division 2.



Nu har han förlängt i två år.

– Jag längtar redan efter en ny säsong. Dels ska det bli riktigt kul att spela i P19 Allsvenskan, men sen hoppas jag även kunna utmana om ännu mer speltid i A-laget. Jag har varit i Öster väldigt länge nu och jag trivs verkligen här, så det känns grymt att nu ha skrivit på ett nytt avtal, säger han till klubbens hemsida.

Sportchefen Ola Larsson tycker att backen har tagit kliv under året.

– Jag tycker att Vincent har växt i sitt spel under året. Trots att han var skadad delar av säsongen har han fått många bra spelminuter under året där jag tycker att vi hittat en utvecklande mix för honom. Nu hoppas jag att han kan ta ytterligare kliv i sin utveckling under 2027 och framåt.