Uppgifter: Lönen kan vara orsaken till att Bruno nobbade United

Bruno Fernandes har sagt nej till två kontraktsförslag från Manchester United.

Men klubben är inte orolig, enligt uppgifter.

– Vi kommer att nå en överenskommelse till slut, säger en källa nära spelaren.

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Tidigare i dag kom uppgifter om att Bruno Fernandes hade tackat nej till ett andra kontraktsförslag från Manchester United. Enligt The Sun är klubbens ledning ändå lugn och övertygad om att parterna kommer överens.

United väntas utlösa en option om ett års förlängning före den 1 januari, så att Fernandes inte kan skriva förkontrakt med en klubb utanför England. Det binder honom till klubben i upp till 18 månader till, och enligt ledningen ger det gott om tid att lösa förhandlingarna. Att spelarens representanter säger nej till de första erbjudandena beskrivs internt som normalt.

En källa nära portugisen delar optimismen.

– Vi kommer att nå en överenskommelse till slut, säger en källa nära Fernandes till The Sun.

En av stötestenarna ska vara lönen. Fernandes skrev på sitt senaste, förbättrade kontrakt i augusti 2024 och tjänar runt 250 000 pund i veckan. Han är därmed inte längre bäst betald i klubben. Den platsen har Marcus Rashford, som tjänar 325 000 pund i veckan sedan han kom tillbaka efter utlåningarna till Aston Villa och Barcelona.

Samtidigt har hösten varit tung för lagkaptenen. Förra säsongen vann han både PFA:s och fotbollsjournalisternas pris som årets spelare, och han är den förste att vinna Uniteds interna pris som årets spelare fem gånger. Men den här säsongen har formen dalat i takt med lagets resultat. Han gick två och en halv månad utan mål i Premier League innan han satte en straff mot Aston Villa i söndags. Han petades dessutom av Michael Carrick inför 0–3-förlusten mot Bournemouth, efter att ha kritiserat tränarens taktik efter 1–4 mot Como i Champions League.

2025 lade Al-Nassr ett bud på Fernandes som kunde ha blivit värt 100 miljoner pund totalt, men dåvarande tränaren Ruben Amorim övertalade honom att stanna.