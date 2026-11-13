Uppgifter: Häcken vill värva hem guldkaptenen

Häcken vill värva tillbaka Samuel Gustafson, enligt uppgifter.

Därmed får Hammarby konkurrens om mittfältaren.

Nu väntar klubbarna på hans besked.

Foto: Bildbyrån

I torsdags rapporterade Aftonbladet att Hammarby har tagit en första kontakt med Samuel Gustafson, som spelar i Urawa Red Diamonds i Japan. Nu uppger Expressen att även Häcken är med i jakten.

Enligt tidningen har parterna haft kontakt och visat intresse, och nu väntar klubben på ett besked från Gustafson. Ingenting är dock klart.

För Häcken skulle det bli en återkomst. Mittfältaren är fostrad i klubben och har gjort 165 matcher för Häcken. Han var lagkapten när laget vann SM-guld 2022.