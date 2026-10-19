Klart: Så startar lagen i bottenmötet

Det är mycket som står på spel när Degerfors tar emot Kalmar FF i kväll.

Bara en poäng skiljer lagen åt runt kvalstrecket.

Hemmalaget gör en ändring, medan gästerna kör med samma elva som senast.

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Måndagens allsvenska match är ett rent nervmöte i botten av tabellen. Degerfors ligger trettonde och Kalmar fjortonde, med bara en poäng mellan lagen.

Degerfors tränare Henok Goitom gör en ändring jämfört med förra omgången. Dijan Vukojevic startar på topp i stället för Ludvig Fritzson. Kalmars Toni Koskela har inte ändrat något i elvan som mötte Malmö FF.

Avspark är klockan 19.00.

Lagens startelvor

Degerfors

Igonen – Sundgren, Faqa, Skuseth, Ohlsson – Yiriyon, Hussein – Milleskog, Netabay, Vukojevic – Taranis.

Kalmar FF

Brolin – Ylitolva, Sætra, Löfgren, Larsson – Gustafsson, Hallberg, Magashy – Söderbäck, Tyrén, Sagoe Jr.