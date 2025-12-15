Klart: Sabetkar presenterad av IF Brommapojkarna

Efter bara ett år som assisterande sportchef i Degerfors lämnar Sean Sabetkar klubben.

I stället är han presenterad av Brommapojkarna som ansvarig sportchef för herrlaget samt P19 och P17.

Brommapojkarna tappade nyligen sin sportchef Philip Berglund till Hammarbys organisation.

Nu är ersättaren presenterad. Sean Sabetkar som varit assisterande sportchef i Degerfors där han tidigare också spelade ansluter till BP som sportchef för såväl A-laget som klubbens P19- och P17-lag.

– Det som lockade mig med BP är det som många redan vet. Det är en klubb som producerar väldigt många professionella fotbollsspelare som spelar ute i Europa. Ser man till landslagen de senaste åren har det varit fullt av BP-produkter, säger Sabetkar till BP:s hemsida och fortsätter:

– Det känns jättespännande och motiverande. Vi har ett jättejobb att göra och vi har egentligen börjat direkt med det, så jag är jättemotiverad.