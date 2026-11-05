Klart: Sirius låser fast ytterbacken till 2030

Sirius har förlängt kontraktet med Victor Ekström.

Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2030.

– Det känns väldigt roligt, säger ytterbacken.

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Victor Ekström kom till Sirius under försäsongen 2024 och har sedan dess konkurrerat om en startplats på ytterbacksplatserna. Nu har han skrivit på ett nytt kontrakt med Blåsvart, som sträcker sig över säsongen 2030.

– Det känns väldigt roligt att ha det nya avtalet på plats. Jag trivs bra här i Uppsala och ser fram emot att fortsätta min karriär i Sirius, säger Ekström till klubbens hemsida.

Han har gjort ett mål på tolv allsvenska matcher den här säsongen, varav sju från start. Alla starterna kom under vårens första 15 omgångar, och på slutet har speltiden minskat. Det vill han ändra på.

– Jag vill fortsätta jobba hårt i vardagen och utveckla alla delar av mitt spel. Målet är såklart att fortsätta konkurrera om en startplats och få ännu mer speltid framöver.

Klubbens chef för herrlaget, Jonathan Ederström, lyfter fram Ekströms utveckling. Den tog fart med ett lån till Norge i slutet av 2025.

– Victor har haft en positiv utveckling de senaste 18 månaderna. Han avslutade 2025 med ett lyckat lån till Norge (Mjöndalen), vilket var nyttigt för honom både som fotbollsspelare och människa. Även om det har blivit mindre speltid på slutet så bidrar han mycket i vardagen och fortsätter ta kliv på planen, vilket gör att han har gjort sig förtjänt av den här kontraktsförlängningen.