Målvakten om kärleken till Bajen: ”Har kommit hem”

STOCKHOLM. Emma Holmgren är tillbaka mellan stolparna.

Målvakten har spelat fyra matcher under hösten och uppfyllt sitt mål.

– Det är ett mål som vi haft sedan länge och det känns så kul att jag har fått förtroendet och fått spela en del, säger Emma Holmgren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Emma Holmgren presenterades av Hammarby i januari 2025 och anslöt under sommaren. Då hade hon sin dotter Elsa i magen och drömmen om att ta på sig Bajen-tröjan igen fick vänta. I mars föddes dottern och i september var hon tillbaka på planen. Nu har hon fått förtroende i fyra matcher. En cup-match, två damallsvenska matcher och en Europa Cup-match.

– Nej men det känns jättebra. Det är ett mål som vi haft sedan länge och det känns så kul att jag har fått förtroendet och fått spela en del, säger Emma Holmgren till FotbollDirekt.

Vad har du fått för reaktioner nu när du kommit tillbaka?

– Nej, men bara positivt och att det är kul att se mig på planen igen. Så att det är bara fina och bra reaktioner.

Emma Holmgren har fått förtroende i två hemmamatcher i damallsvenskan Mot BP och Djurgården. Två Stockholmsderbyn varav ett betyder lite extra för både supportarna och Emma Holmgren.

– Ja, det är lite extra att spela ett derby. Så det har varit jättekul att få de matcherna.

Foto: Bildbyrån

När Emma Holmgren och laget klev ut på planen till ”just idag” kunde spelarna se ett storslaget tifo.

– Nej men så jävla mäktigt. Alltså våra fans är otroliga. Det går inte att beskriva.

Njuter av att tillhöra Hammarby: ”Det känns som att jag har kommit hem”

Emma Holmgren vilades när Hammarby krossade Uppsala på bortaplan i helgen. Hennes senaste match är i Europa Cup förra veckan. Hennes första Europamatch i Hammarby-tröjan. Något hon drömde om när hon anslöt till Hammarby.

– Det var speciellt. Det var kul att komma ut i Europa och fortsätta visa vilka Bajen är. Och för egen del också jättekul att stå på planen.

Ni spelade i en ganska liten stad i Slovakien mitt i veckan och möts av att supportarna står vid arenan när ni kommer med bussen. Hur är det att uppleva det?

– Alltså det var mäktigt. Man bara kommer i en liten byhåla i Slovakien, det är skitsvårt att ta sig dit och så bara står de och sjunger när vi rullar in med bussen. Alltså det är så fint.

Att ha supportar på plats varje match betyder mycket för laget.

– De är så fantastiska. Vi är så otroligt tacksamma och jag vet inte vad man ska säga, det är bara magiskt.

Under måndagskvällen säkrade BK Häcken SM-guldet och nu får Hammarby fokusera på sitt eget poängrekord och att ta sig vidare ut i Europa.

– Vi har chansen att ta poängrekord och så det är klart att vi sätter upp nya mål. Sen gå vidare i Europa Cup, självklart.

Emma Holmgren spelar i ett av sveriges bästa fotbollslag och har en liten bebis hemma. Två drömmar hon alltid har velat kombinera.

– Det är så fint och häftigt och jag lever två av de drömmar som jag alltid drömt om, att både vara mamma och spela fotboll och att det går att kombinera.

Foto: Bildbyrån

Är det viktigt att visa att man inte behöver ge upp sin karriär som idrottare för at bilda familj?

– Det är jätteviktigt att visa att det går, att man inte behöver lägga det privata livet åt sidan bara för att man är elitidrottare. Vi är förebilder för alla som vill göra den här resan att bli föräldrar och fortsätta idrotta på toppnivå.

Emma Holmgren skrev ett kontrakt över tre och ett halvt år vilket innebär över 2028. Landslagsmålvakten känner att hon har hittat hem och är tillfredsställd med vardagen.

– Det känns som att jag har kommit hem. Bajen är men klubben i mitt hjärta och det är här jag vill vara, avslutar Emma Holmgren.