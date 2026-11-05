Uppgifter: AIK gör ny framstöt för Gais-backen

AIK har inte gett upp jakten på Oskar Ågren, enligt uppgifter.

Två bud på mittbacken avslogs i somras.

Nu vill AIK värva honom i januari.

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Enligt GP har AIK nyligen kontaktat Gais igen om Oskar Ågren. Gnaget hoppas kunna värva 28-åringen när transferfönstret öppnar i januari.

Det är inte första gången Gnaget försöker. I somras lade klubben två bud på mittbacken, enligt Expressen, men Ågren blev kvar i Göteborg.

Ågren har spelat 23 allsvenska matcher den här säsongen, och hans kontrakt med Gais sträcker sig över 2028.