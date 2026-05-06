Klart: Sirius säkrar upp talangen

Munaser Mohamud skriver på ett lärlingsavtal med Sirius.

– Det känns fantastiskt att skriva på det här nya avtalet med Sirius och jag ser verkligen fram emot att fortsätta min utveckling här i klubben, säger Mohamud via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

17-åringe talangen Munaser Mohamud skriver lärlingsavtal med IK Sirius. Under försäsongen fick han matchminuter i A-laget och var även med på träningslägret i Spanien. För bara några veckor sedan lånades han ut till Enköpings SK.

Nu skriver han på ett lärlingsavtal med Uppsalaklubben som sträcker sig över 2028.

– Vi är väldigt glada över att kunna signera det här avtalet med Munaser. Han hade tidigare ett akademiavtal med Sirius Fotboll, vilket nu övergår till ett lärlingsavtal. Munaser har haft en fin utveckling de senaste åren och har fått börja känna på seniormiljöer både hos oss och nu även i Enköpings SK, säger Akademi- och ungdomschef Oscar Zettergren via klubbens uttalande.

Sirius toppar allsvenskan efter sex spelade omgångar.