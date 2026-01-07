Klart: Sreten Kenic klar för allsvensk klubb

Sreten Kenic är klar för Örgryte IS.

Han ansluter som assisterande tränare till de allsvenska nykomlingarna.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är som bekant tillbaka i allsvenskan i år och det är inte bara spelartruppen som spetsas inför comebacken.

Denna onsdagskväll så står det klart att Sreten Kenic ansluter till klubben som ny assisterande tränare.

– Sreten förstärker vår ledarstab och kommer i sin roll ge ytterligare en dimension till vårt team runt laget. Vår ambition är att fortsätta arbeta med utveckling både som lag och individuellt där Sreten med sin profil och kompetens kommer bidra till att vi skapar ännu bättre förutsättningar för Öis, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

Kenic som sparkades av Örebro SK förra våren har skrivit på ett tvåårskontrakt med Örgryte.