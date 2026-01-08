Klart: Toivonen får ny MFF-roll

Ola Toivonen lämnar rollen som assisterande sportchef.

Den tidigare spelaren får en roll inom MFF:s akademi.

– Det är en väldigt rolig uppgift, säger han.

Foto: Bildbyrån

Sedan i början av 2023 har Ola Toivonen, 39, varit assisterande sportchef till Daniel Andersson i Malmö FF. Nu meddelar föreningen att den tidigare landslagsspelaren får en ny roll i samband med en omorganisation av MFF:s ledarstab, där Andersson blivit ny fotbollschef.

Toivonen kommer att bli ansvarig för att ”spetsa arbetet med att göra MFF:s akademispelare redo för A-lagsspel” i en roll som MFF kallar för Top Talent Manager.

– Det är ett arbete jag delvis redan utfört under flera år och i den här rollen kommer det att bli ännu mer tydligt. Det är en väldigt rolig uppgift och det är kul att se de unga spelarna växa, säger han i ett uttalande.

Daniel Andersson:

– Under fjolåret såg vi glädjande nog flera unga spelare etablera sig på seniornivå. Den utvecklingen vill vi stärka ytterligare med Ola Toivonen i rollen som Top Talent Manager. Han har stått för ett gediget arbete med våra unga spelare de senaste åren och med hans erfarenhet och kunskap blir vi ännu vassare inom området.