Malmö FF gör om sin sportsliga organisation.

Detta då Daniel Andersson fåt rollen som fotbollschef lämnar posten som sportchef.

På den positionen ska de Himmelsblå rekrytera en ny person.

Foto: Bildbyrån

Från och med nästa år kommer Daniel Andersson inte att vara sportchef i Malmö FF. Detta då han kommer att börja arbeta inom rollen som fotbollschef, vilket MFF meddelar på sin hemsida.

Utöver det kommer de Himmelsblå även att rekrytera en ny sportchef för herrsidan.

I sin roll som fotbollschef kommer Andersson att fortsätta ha det övergripande ansvaret för klubbens sportsliga strategier.

”Daniel Anderssons huvudmål som Fotbollschef är fortsatt att Malmö FF:s båda A-lag ska vara framgångsrika på planen och att våra akademier ska utveckla talanger som kan etablera sig i våra representationslag för att på så sätt stärka föreningens sportsliga och ekonomiska resultat”.

På damsidan kommer Maxim Khalil att bli ny sportchef från och med årsskiftet och den tidigare assisterande sportchefen Ola Toivonen har erbjudits en roll i den ”dagliga sportsliga verksamheten”.

Niklas Söderström, tillförordnad VD i Malmö FF:

– Malmö FF har under lång tid med stor framgång drivit en vinnande sportslig organisation. Vi vet att det är ett mycket omfattande arbete som kräver ständig optimering för att kunna hålla kvalitet, säger han i ett uttalande:

– Med den här förändringen så stärker vi Malmö FF:s konkurrenskraft på så väl kort som lång sikt. Med en tydligare ansvarsfördelning och styrning i den sportsliga ledningen skapar vi bättre förutsättningar att möta ökade krav, fatta träffsäkra beslut och fortsätta vara framgångsrika över tid.