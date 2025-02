Klart: Värnamo släpper Näsström och Bustos

Hampus Näsström och Mario Bustos satt båda på utgående kontrakt med IFK Värnamo.

Nu står det klart att båda spelarna lämnar Smålandsklubben.

”Marco och Hampus har representerat föreningen på ett så fint sätt”, skriver Värnamo på sin hemsida.

Under fredagen meddelar IFK Värnamo dubbla avsked av deras spelare.



Hampus Näsström och Marco Bustos har gjort sitt i föreningen.



Om den förstnämnda har Smålandsklubben formulerat följande ord:



”Hampus Näsström anslöt från IF Sylvia till IFK Värnamo inför säsongen 2022. Han har under sin tid i föreningen stått för stort engagemnag och fina insatser både på träning och match. Säsongen 2024 gjorde han 13 starter i Allsvenskan och stod för 1 mål och 1 assist. Hampus har varit en viktig kugge och trygghet i laget under sin tid i Värnamo och vi önskar honom all lycka i kommande utmaningar. Tack, Hampus”, skriver Värnamo på sin hemsida.



Marco Bustos har också lämnat IFK Värnamo och flyttar tillbaka till Kanadensiska Pacific FC.



”Marco Bustos kom till Värnamo inför säsongen 2023. Han anslöt från Pacific FC, dit han nu också återvänder. Marco gjorde 19 inhopp i Allsvenskan 2024 och under säsongen 2023 stod han för 3 mål och 1 assist. Vi önskar Marco all lycka i Kanada och tackar honom för sitt jobb i klubben”.



Vidare avslutar Värnamo med följande ord om spelarna:



”Marco och Hampus har representerat föreningen på ett så fint sätt både lokalt och nationellt! För det är föreningen tacksam”.