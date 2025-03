Klart: Ylva Johansson väljs in i Hammarbys styrelse

Under onsdagen höll Hammarby fotboll årsmöte.

Då stod det klart att Socialdemokraten Ylva Johansson väljs in i styrelsen.

Lägg där till att Sören Cratz valdes till hedersmedlem i Hammarby.



Den före detta EU-kommissionären Ylva Johansson är ny styrelsemedlem i Hammarby Fotboll.



Detta står klart efter valberedningens förslag till styrelse röstats igenom under onsdagens årsmöte på Hotel Rival i Stockholm.



Vidare står det klart att socialdemokraten, den före detta skolministern, vård- och äldreomsorgsminister samt arbetsmarknadsministern Johansson kommer att sitta i styrelsen till och med årsmötet 2027.



Utöver det kommer Mattias Fri att fortsätta som ordförande för föreningen till och med nästa år.



Detsamma gäller ledamöterna Nina Jonsson och Mia Lindberg, men med ytterligare ett år som mandatperiod.



Det står även klart att Hammarby har två nya hedersmedlemmar i föreningen, i form av Sören Cratz och Fia Michelsson.



Den förstnämnda har gjort sig mest känd för att ha lett Hammarby till klubbens hittills enda SM-guld 2001.



Motiveringen till Fia Michelsson lyder som följer:



”I över 15 år har hon varit en kraft i Hammarby – vid sidlinjen, i styrelserummet och i hjärtat av föreningen. Sedan 2009 har hon varit tränare och lagledare för Hammarbys F03 och sett spelarna växa, både som fotbollsspelare och som människor.​

2014 tog hon plats i styrelsen för Hammarby Damfotboll med ansvar för ungdom och utbildning. Med kunskap, engagemang och en outtröttlig vilja byggde hon strukturer och säkerställde att verksamheten höll hög kvalitet – från ledarrekrytering till ekonomi till bokning av bortamatchbussar.

När damfotbollen 2016 slogs samman med HIF FF var hon en av nyckelpersonerna bakom processen och valdes in i den nya styrelsen, där hon spelade en avgörande roll i att få helheten att fungera. Utan hennes insatser hade damverksamheten inte varit där den är idag.​

Hennes arbete har format framtiden för Hammarbys damer och kommer alltid att vara en del av klubbens historia. Med stolthet välkomnar vi Fia Michelsson som hedersmedlem i Hammarby Fotboll”.